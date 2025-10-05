Cuánto cuesta construir una vivienda en octubre del 2025.

Durante el último año, los precios para construir una vivienda en Argentina crecieron de manera alarmante. Desde octubre de 2023, los costos de construcción acumularon un aumento del 126 por ciento, una cifra que preocupa a desarrolladores y compradores por igual.

Este incremento se refleja especialmente en el mercado de departamentos en pozo, que en septiembre de 2025 registraron un aumento interanual del 8,3 por ciento. Este dato destaca la presión que sufren los precios en un segmento clave de la construcción privada.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el índice del costo de la construcción (ICC) para el Gran Buenos Aires en agosto de 2025 mostró una suba mensual del 1,5 por ciento. Esta variación se explicó por incrementos del 1,9 por ciento en materiales, 1,1 por ciento en mano de obra y 1,3 por ciento en gastos generales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Instituto de Estadística y Censos local (IECyBA) señaló que el ICCBA, que mide los costos de construcción de viviendas privadas, creció un 1,3 por ciento en agosto, acumulando un 11,5 por ciento en lo que va del año y un alza interanual del 23,7 por ciento. En ese mes, los materiales subieron un 1,4 por ciento, la mano de obra un 1,1 por ciento y los gastos generales un 1,6 por ciento.

Por qué aumentaron los costos de la construcción en Argentina

El portal especializado Mi Obra, que monitorea precios de materiales de construcción en tiempo real, explica que estos costos varían por varios motivos. En primer lugar, la inflación constante en Argentina impacta directamente en la producción y distribución, generando frecuentes ajustes. Además, la demanda durante temporadas altas eleva los precios de materiales esenciales como cemento y ladrillos. Por último, la disponibilidad limitada en momentos de alta actividad constructiva también presiona los valores al alza.

Para tener una idea concreta, un relevamiento de Mi Obra junto a Mercado Libre muestra que los precios de materiales clave siguen en aumento, aunque con variaciones según el tipo de producto y la región.

Los precios actuales de los siguientes materiales:

Bolsa de cemento 50 kg : entre $10.400 y $11.950

: entre $10.400 y $11.950 Bolsa de arena fina 30 kg : $2600 a $3000

: $2600 a $3000 1000 ladrillos comunes : entre $160.000 y $280.000 (alta calidad)

: entre $160.000 y $280.000 (alta calidad) Bolsa de cal 30 kg : entre $7500 y $10.000

: entre $7500 y $10.000 Piedra partida por m³ en bolsón : a partir de $78.000 hasta $125.000

: a partir de $78.000 hasta $125.000 Arena por m³ : entre $39.732 y $44.000

: entre $39.732 y $44.000 Varilla de hierro 8 mm x 12 m : desde $10.557 a $11.000

: desde $10.557 a $11.000 10 ladrillos huecos portantes : $14.000

: $14.000 Placa de yeso Durlock estándar 9.5mm 1.20x2.40m : desde $13.000 hasta $17.200

: desde $13.000 hasta $17.200 Bloque ladrillo de cemento (13x19x39 cm): entre $1300 y $2300