¿Es feriado el lunes 13 de octubre en Argentina? Esto es lo que se sabe

Solo los feriados nacionales implican descanso obligatorio y pago doble en caso de trabajar.

El calendario de feriados nacionales de 2025 incorporó modificaciones recientes que generaron confusión respecto de cuáles días serán no laborables en octubre. Muchos se preguntan si el lunes 13 de octubre será feriado en Argentina, luego de los cambios aplicados por el Gobierno para reorganizar los días de descanso y promover el turismo interno.

Qué se sabe sobre el lunes 13 de octubre

El lunes 13 de octubre de 2025 será un día hábil en todo el territorio nacional. No se trata de un feriado ni de un día no laborable, por lo que las actividades laborales, escolares y administrativas se desarrollarán con normalidad.

La confusión surgió por el corrimiento del feriado nacional correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente se conmemora cada 12 de octubre. Este año, el Poder Ejecutivo determinó el traslado de la fecha al viernes 10 de octubre, configurando un fin de semana largo que comenzó ese viernes y finalizó el domingo 12.

De esta manera, el lunes 13 no forma parte del período de descanso extendido. Será una jornada laboral común, mientras que el domingo 12 de octubre, fecha original de la conmemoración, perdió su carácter de feriado nacional y se mantendrá como un día dominical regular.

Por qué se trasladó el feriado del 12 de octubre

El cambio fue dispuesto por el Gobierno nacional mediante la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida forma parte de una política que busca reorganizar el calendario de feriados para favorecer los fines de semana largos y dinamizar la actividad turística en distintos puntos del país.

El traslado del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural responde a ese criterio. Al adelantarse al viernes 10 de octubre, se generó un fin de semana largo de tres días, considerado clave para incentivar el movimiento turístico y el consumo interno.

Desde hace varios años, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar determinadas fechas conmemorativas para establecer feriados turísticos o “puente”, con el objetivo de estimular la economía y promover el descanso planificado de la población.

Qué diferencia hay entre feriado nacional y día no laborable

En el calendario de feriados, no todos los días de descanso tienen las mismas implicancias legales y laborales. Por eso, resulta importante distinguir entre feriado nacional y día no laborable, ya que ambos términos no significan lo mismo.

Un feriado nacional implica una jornada de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. Si una persona presta servicios durante un feriado, el empleador está obligado a abonar la jornada con pago doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

En cambio, un día no laborable es optativo: las empresas y organismos pueden decidir si otorgan el día libre o si mantienen la actividad habitual. En este caso, no corresponde pago doble, ya que la jornada puede considerarse normal.

El viernes 10 de octubre fue catalogado oficialmente como feriado nacional, no como día no laborable. Esto significó un descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores del país, salvo aquellas actividades esenciales o excepcionales que funcionan durante los feriados.

Qué se conmemora el 12 de octubre

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que invita a reflexionar sobre la valoración de las identidades, los pueblos originarios y la diversidad étnica y cultural que conforma la sociedad argentina.

En 2010, esta conmemoración reemplazó al antiguo “Día de la Raza”, modificando su sentido histórico para promover una mirada más inclusiva y representativa. Desde entonces, se mantiene dentro del calendario de feriados nacionales, aunque cada año puede ser trasladada para fomentar el turismo.

Un lunes con actividad normal en todo el país

En conclusión, el lunes 13 de octubre de 2025 no será feriado en Argentina. Tras el traslado del descanso al viernes 10, la fecha quedará fuera del fin de semana largo. Por lo tanto, las actividades laborales, educativas y comerciales se desarrollarán con normalidad en todo el país, marcando el regreso pleno a la rutina luego del descanso extendido.