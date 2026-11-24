Las canas dejaron de ser solo un tema estético para convertirse en una decisión cargada de significado emocional y psicológico. Así lo explica Vanessa Cecil, psicóloga de la Universidad de Exeter, quien profundizó en esta realidad a través de su estudio "Edadismo y canas: ¿deben las mujeres mayores elegir entre sentirse auténticas y parecer competentes?".

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Durante años, muchas mujeres sintieron la presión constante de ocultar las canas, como si fueran un signo de descuido o debilidad, mientras que en los hombres estos reflejos plateados suelen ser vistos como un símbolo de distinción y madurez. Esta disparidad plantea una pregunta clave: ¿por qué todavía existe una doble vara de medir respecto a las canas según el género?

En la cultura occidental, las canas se asocian directamente con la vejez, y en una sociedad obsesionada con la juventud, sobre todo en las mujeres, envejecer parece estar prohibido. Cecil afirma que “cuando se trata de las canas, las mujeres nos vemos inevitablemente obligadas a tomar una decisión entre ser auténticas o parecer competentes”.

Pero la tendencia está cambiando: cada vez más mujeres optan por dejarse las canas y mostrarlas con orgullo. Aunque esta elección puede ser riesgosa socialmente, ya que según la investigación de Cecil “las canas en una mujer crean una de las personalidades menos deseables en la sociedad occidental: la de una anciana”, el beneficio emocional es innegable.

Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en The Journals of Gerontology, confirma que quienes aceptan su imagen sin esconder el paso del tiempo disfrutan de un mayor bienestar emocional, mejores relaciones y una capacidad más profunda de autorreflexión. En definitiva, la autenticidad física contribuye a una felicidad más genuina.

Mostrar las canas implica un proceso interno desafiante que requiere soltar el miedo al juicio y la inseguridad que puede provocar envejecer. Sin embargo, quienes mantienen esta elección desarrollan una autoestima más fuerte y una conexión más sincera con su cuerpo y su edad.

Aceptar la imagen sin esconder el paso del tiempo da bienestar.

Es importante destacar que aceptar las canas no significa descuidarse. Por el contrario, cuidar el cabello gris o plateado requiere atención especial y productos específicos para mantener su brillo y evitar tonos amarillentos. Por ejemplo, líneas de cuidado como Silver de L’Oreal están diseñadas para que el cabello canoso luzca saludable y vibrante.

Además, elegir cortes favorecedores, como el bob asimétrico, el pixie moderno o las melenas con capas largas, ayuda a resaltar la textura y el volumen del cabello canoso, transformando el cuidado en una expresión de amor propio y aceptación.

La elección de dejarse las canas es un acto personal y una declaración de principios. Como bien señala el mensaje final del estudio, “esta soy yo, no necesito esconderme, no tengo que disimular”, porque el valor de una persona no depende del color de su pelo ni de su edad.