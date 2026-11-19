Las canas amarillentas pueden convertirse en una preocupación para quienes eligen lucir su cabello blanco o gris de manera natural. Si bien el paso del tiempo modifica la estructura capilar, existen algunos hábitos que pueden ayudar a conservar un pelo suave, brillante y saludable, con las canas en su mejor versión posible.

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Uno de los principales tiene que ver con la elección del shampoo y la frecuencia de uso. Diana Sepúlveda, experta en canas, compartió una recomendación para cuidar el cabello y evitar que pierda su tonalidad plateada: "El truco que pocos conocen para cuidar las canas es alternar shampoo violeta con uno hidratante de uso diario, porque el pelo necesita hidratación y protección".

La sugerencia responde a una característica propia de este tipo de cabello. Según explicó el colorista Sergio Ruiz a la revista CLARA, "el pelo con canas es poroso y tiende a perder hidratación con más facilidad, lo que puede hacer que se vea más seco o apagado". Esto favorece la aparición de reflejos amarillentos, además del encrespamiento y la falta de brillo.

Cómo alternar el shampoo violeta con uno hidratante para cuidar las canas

El shampoo violeta es uno de los productos más utilizados para mantener el tono plateado, ya que ayuda a neutralizar los reflejos amarillos. Sin embargo, no debe utilizarse en todos los lavados. La peluquera Karen Guerreiro explicó a la revista Semana que "hay que usar dos shampoo distintos". Mientras que el violeta permite corregir los tonos amarillentos, el hidratante ayuda a conservar la suavidad y evitar la sequedad.

En cuanto a la frecuencia, Sergio Ruiz recomienda utilizar el shampoo violeta solamente una vez por semana para "neutralizar los tonos amarillentos y conservar ese matiz fresco y limpio que tanto favorece". En los demás lavados, lo conveniente es recurrir a un producto hidratante.

Además, la directora del salón Ananda Ferdi, Rosi Fernández, advirtió que "el cabello se vuelve más fino, seco y quebradizo" con la edad, en especial cuando llegan las canas. Por esta razón, es clave incorporar sérums, mascarillas y aceites capilares.

Por qué el shampoo violeta puede resecar las canas si se usa en exceso

Aunque el shampoo violeta ayuda a conservar el color, también es cierto que puede generar el efecto contrario cuando se utiliza de manera incorrecta. El peluquero Gabriel Samra explicó en sus redes sociales que este producto "puede dañar más que ayudar" si se aplica en exceso.

La acumulación de pigmentos puede dejar el cabello pesado, apagado, rígido y con una textura más áspera. Por esta razón, recomienda respetar los tiempos de aplicación indicados en el envase y acompañar el lavado con una mascarilla hidratante para recuperar la suavidad.

Por qué las canas se vuelven amarillas con el tiempo

La aparición de reflejos amarillentos en las canas no depende únicamente de la rutina de lavado. Según los expertos de Llongueras, la exposición al sol y a la radiación ultravioleta, junto con el uso de planchas y secadores a temperaturas elevadas, son algunas de las causas más habituales.

Otros factores que pueden influir son el humo, la contaminación, el cloro o incluso la acumulación de productos capilares. Para prevenir estos cambios, se recomienda utilizar protectores solares específicos para el cabello, moderar el uso de herramientas de calor y mantener una hidratación constante.

Alternar el shampoo violeta con uno hidratante permite abordar las dos necesidades diferentes que tiene el cabello maduro, que son neutralizar los reflejos amarillos y proteger la fibra capilar para conservar las canas suaves, brillantes y saludables.