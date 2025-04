Ataque quemacoches en CABA: incendiaron 8 autos y una moto frente a la sede del PJ

Este domingo a la madrugada ocurrió un nuevo ataque quemacoches, cuando ocho autos y una motocicleta resultaron incendiados, en el barrio porteño de Balvanera, frente a la sede del Partido Justicialista (PJ). La Policía aún no logró identificar a los responsables y la causa ya esta siendo investigada.

El hecho ocurrió en la calle Matheu al 100 y las imágenes del incendio intencional quedaron registradas por las cámaras y testigos del lugar que presenciaron el episodio y detallaron que el incendio empezó alrededor de las 3 de la madrugada de manera silenciosa. Como consecuencia, ocho autos y una motocicleta que se encontraban en la calle fueron prendidos fuego. “Escuché a los bomberos a las 4, pero no sentí nada antes. Solo cuando ya estaban trabajando para controlar el fuego”, relató una vecina.

El incendio afectó a una Chevrolet Tracker, un Fiat Punto, un Fiat Fiorino, un Chevrolet Prisma, una Jeep Compass, un Ford Focus. También a un Volkswagen Gol, y una motocicleta que se encontraba al lado de un árbol atada.

“El muchacho de la Fiorino blanca trabaja con mueblerías de Belgrano, hace fletes. Son todos laburantes”, lamentó un vecino sobre el hecho que provocó sorpresa en el barrio, ya que se trata de una zona “relativamente tranquila”. “Está la sensación es que alguien vino con un bidón y fue incendiando uno por uno”, indicó un vecino a TN. “Un vecino zafó porque no encontró lugar en la puerta y lo dejó en la esquina”, agregó uno de los propietarios del inmueble afectado.

En tanto, las autoridades buscan identificar y detener a los responsables porque, si bien en la zona hay cámaras de seguridad, la mayoría apunta al interior de edificios o locales. En el hecho tomó intervención el personal de la Comisaría Vecinal 3C de la Policía de la Ciudad y efectivos de Bomberos de la Ciudad, y de la Policía Federal Argentina.

La investigación se encuentra a cargo de la División Investigaciones Comunales 3, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Juan Pablo Iglesias.

Ataque quemacoches en Villa Luro: incendiaron tres autos y los destruyeron por completo

Hace exactamente, un año, tres automóviles fueron destruídos por completo, consecuencia de un feroz ataque de un quemacoches que ocurrió en el barrio porteño de Villa Luro. Los bomberos intervinieron y encontraron un bidón de combustible, que sospecharon se utilizó para el ilícito.

El hecho ocurrió en la puerta de una concesionaria, sobre la Avenida Juan B. Justo al 7.600, y el fuego se extendió hacia dos vehículos particulares. A cuatro cuadras del incendio, otro automóvil sufrió las mismas consecuencias. Las primeras informaciones indicaron que fue un acto intencional.

Según informaron fuentes policiales, la secuencia ocurrió pasadas las 4 de la madrugada cuando comenzaron las llamas en un vehículo y luego se propagó a otros dos.

“Sali afuera por los ruidos y se me prendía fuego el auto (un Fiat 147). Lamentablemente no te lo toman las aseguradoras porque es un auto viejo. Tenía pensado arreglarlo y venderlo. Le hice motor completo pero ahora no vale nada”, narró un vecino, dueño de uno de los coches afectados, en diálogo con C5N. “Fue intencional. Ya pasó hace unas semanas en una agencia que está cerca”; agregó el hombre en diálogo con TN.