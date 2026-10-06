El voluntariado en una finca de San Rafael consta de 20 horas de trabajos distribuidos de lunes a viernes..

San Rafael se consolida como uno de los destinos turísticos más elegidos de Mendoza por sus bodegas y paisajes naturales. En ese marco, una finca familiar de la zona lanzó una búsqueda de voluntarios a través de la plataforma Worldpackers, que conecta a viajeros con anfitriones, para ofrecer hospedaje gratuito a cambio de tareas rurales y domésticas.

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La propuesta está orientada a personas que buscan abaratar costos de estadía o vivir una experiencia de intercambio cultural y de trabajo en el campo mendocino. La carga horaria requerida es de 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, lo que otorga a los participantes dos jornadas libres para hacer turismo.

Las actividades principales se enfocan en el mantenimiento de la propiedad rural y la asistencia familiar:

Cuidado de niños: Acompañamiento, entretenimiento y cuidado diario de los bebés de la familia.

Mantenimiento y jardinería: Siembra, cosecha, cultivo de espacios verdes, pintura, decoración y pequeñas reparaciones en el predio.

El mensaje de la familia anfitriona: "Buscamos una persona amable y comprometida para ayudarnos en el día a día en la finca, principalmente con el cuidado de nuestros bebés y algunas tareas", señala la publicación oficial del voluntariado, destacando los valores de respeto y empatía.

A cambio del trabajo prestado, el establecimiento ofrece una habitación individual sin costo, acceso a conexión de internet, uso de cocina equipada y bicicletas a disposición para desplazarse por los alrededores del pueblo y la finca, ubicada cerca del río y con vista a los paisajes locales.

Requisitos, plazos y cómo postularse

La convocatoria cuenta con cupos para personas solas, dúos o parejas, con disponibilidad confirmada desde octubre hasta febrero de 2027 (sujeto a la aprobación del anfitrión).

Las condiciones fijadas para postularse incluyen:

Edad: Tener entre 21 y 70 años.

Tener entre 21 y 70 años. Idiomas: Manejar un nivel principiante de español o inglés.

Manejar un nivel principiante de español o inglés. Permanencia: Cumplir una estadía mínima de 5 días y un máximo de 14.

Ofrecen alojamiento gratis a cambio de 20 horas semanales de colaboración en San Rafael.

Para aplicar, los interesados deben registrarse en la web de Worldpackers, ingresar al anuncio de la finca en San Rafael y enviar la solicitud. Cabe aclarar que los gastos de pasajes, traslados internos, seguros de viaje y documentación corren por cuenta de cada voluntario, por lo que se recomienda revisar las valoraciones previa confirmación.