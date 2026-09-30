Buscan voluntarios para vivir gratis en Puerto Madryn a cambio de trabajar 24 horas a la semana

La Patagonia es uno de los destinos más codiciados de la Argentina, razón por la cual miles de turistas viajan para recorrerla año a año. Para quienes quieran gastar lo menos posible, un hostel de Puerto Madryn busca voluntarios para alojarse gratis.

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La propuesta consiste en colaborar 24 horas semanales con el alojamiento. A cambio, los voluntarios recibirán hospedaje gratuito durante su estadía, sumado a otros beneficios.

La propuesta fue compartida en la plataforma Worldpackers: buscan personas creativas para realizar contenidos audiovisuales de todo tipo y colaborar con las redes sociales del alojamiento en cuestión. De acuerdo con la publicación, la colaboración se distribuye aproximadamente en cuatro horas diarias y apunta principalmente a la generación de contenido sobre el hostel y las zonas cercanas.

Las tareas que deberán realizar los seleccionados incluyen: sacar y editar fotografías; grabar, editar y publicar videos; mantener y actualizar las redes sociales; y escribir y publicar contenido sobre el establecimiento y la experiencia. Además, el hostel explica que los voluntarios podrán recorrer las instalaciones y distintos alojamientos para producir material. Entre los principales atractivos para generar contenido se encuentran la naturaleza y la fauna presentes en Puerto Madryn.

Aquellos voluntarios que sean seleccionados por el hostel recibirán una cama en una habitación compartida de manera gratuita y desayuno incluido todos los días de la estadía. Además tendrán acceso a internet, cocina equipada y lavadero. La propuesta agrega otros beneficios como bicicletas gratuitas, descuentos en restaurantes, tours y excursiones, además del traslado para llegar al alojamiento. A su vez, los voluntarios tendrán un día libre a la semana.

En caso de querer postularse, es necesario tener entre 18 y 40 años, hablar español fluido y tener un nivel de inglés intermedio. En total, la experiencia dura 15 días y acepta tanto a viajeros solos como a parejas o dúos. La convocatoria se suma a otras oportunidades de voluntariado que ofrece la plataforma en distintos destinos de Sudamérica, donde los viajeros pueden alojarse gratis a cambio de colaborar en diversas tareas.