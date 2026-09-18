Buscan argentinos para hacer voluntariados ambientales con hospedaje y comida gratis en Chile y Perú

Los voluntariados ambientales ganan terreno entre quienes buscan una forma de viajar más consciente, combinando el descubrimiento de nuevos destinos con la participación en proyectos de impacto positivo a cambio de estadía, comida y experiencias. En Sudamérica, la riqueza natural de países como Argentina, Chile, Perú y Colombia impulsa iniciativas centradas en la conservación, la sostenibilidad y la educación ambiental. Estas alternativas permiten conocer algunos de los paisajes más emblemáticos de la región desde una perspectiva diferente, participando activamente en iniciativas que promueven un turismo responsable y un vínculo más cercano con las comunidades locales.

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A través de Worldpackers, viajeros de distintas partes del mundo pueden integrarse a propuestas que van desde proyectos agroecológicos y reservas naturales hasta emprendimientos enfocados en prácticas sustentables. Las opciones son variadas y se adaptan a distintos intereses, desde la construcción y la gastronomía hasta el cuidado de animales y la permacultura. Cada experiencia ofrece alojamiento y comidas a cambio de una cantidad determinada de horas de colaboración semanal, lo que permite recorrer la región con un costo reducido.

Voluntariados en Chile: construcción, hotelería y bienestar

En Valparaíso, un hostel busca viajeros dispuestos a realizar el turno nocturno con 28 horas semanales de trabajo. Las actividades incluyen recepción de huéspedes, limpieza, organización de espacios comunes y apoyo en los procesos de check-in y check-out. La propuesta también invita a realizar actividades que enriquezcan la experiencia de los huéspedes, como caminatas guiadas, eventos culturales, talleres de arte, música, pintura o proyectos de jardinería y decoración. Ofrece tours y cursos de idiomas gratuitos, alojamiento en habitación privada y dos días libres por semana.

En Santiago de Chile, un hotel de lujo ofrece alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, libre uso de la cocina y la lavandería, además de múltiples descuentos en restaurantes, bares, fiestas, tragos y tours. A cambio, requieren 25 horas de trabajo semanales con ayuda en cocina, limpieza, tareas domésticas y recepción. En Yumbel, un centro holístico invita a participar en la construcción de un centro terapéutico orientado al bienestar, la sostenibilidad y el desarrollo personal. Los viajeros colaboran en tareas de bioconstrucción en madera, jardinería, mantenimiento de espacios y actividades de granja ecológica, con una dedicación de 25 horas semanales. A cambio, reciben alojamiento, desayuno y almuerzo, además de acceso a terapias holísticas.

Voluntariados en Perú: surf, gastronomía y cacao

En Lobitos, un ecoalojamiento ofrece alojamiento en habitación compartida, acceso a cocina equipada, clases y uso de tablas de surf, además de la posibilidad de disfrutar de un entorno natural junto al mar. A cambio, solicita alrededor de tres horas de colaboración por día brindando apoyo en rutinas de entrenamiento funcional y calistenia, además de pasear a la mascota del anfitrión. La experiencia está orientada a quienes buscan un estilo de vida tranquilo y contacto con la naturaleza en una de las zonas de surf más reconocidas de la costa peruana.

En Urubamba, un hostel ofrece alojamiento en habitación compartida, desayuno, almuerzo y cena, además de descuentos en tours, bebidas y otros alojamientos, junto con el uso gratuito de bicicletas. A cambio, solicita 25 horas de trabajo semanales colaborando en la cocina de su hostel y pizzería, realizando tareas de preparación de ingredientes, organización de insumos y apoyo en la elaboración de comidas. En La Convención, una granja agroecológica ofrece alojamiento compartido, desayuno, almuerzo y cena, acceso a lavandería, excursiones, tours y diversas actividades en contacto con la naturaleza. A cambio, solicita 30 horas de trabajo semanales colaborando en el cultivo orgánico de cacao chuncho, café y frutas, además de participar en tareas de siembra, cosecha, fermentación, secado y elaboración de chocolate. Requiere un aporte adicional único de US$100.

Voluntariados en Argentina: desde la Patagonia hasta Lomas de Zamora

En Colalao del Valle, Tucumán, una propuesta combina conservación ambiental, patrimonio cultural y vida comunitaria en una casa museo, una antigua bodega y una granja agroecológica. Los viajeros colaboran en tareas de jardinería, cultivo, construcción sustentable y proyectos regenerativos, con una dedicación de alrededor de tres horas diarias. La experiencia incluye alojamiento, excursiones, clases de yoga e idiomas. En Caá Catí, Corrientes, a pocos kilómetros de los Esteros del Iberá, un proyecto de permacultura y bioconstrucción permite incursionar en la vida sustentable. Los participantes realizan tareas de huerta, mantenimiento del espacio, cuidado de animales y actividades vinculadas a la agroecología, con cuatro horas diarias de trabajo y dos días libres por semana.

En Lomas de Zamora, una propuesta de arte urbano, pintura y jardinería consiste en colaborar con la creación de murales y en el mantenimiento y mejora de los espacios verdes en una casa de familia. La dedicación necesaria es de tan solo 12 horas semanales, lo que deja un amplio tiempo para recorrer la zona o simplemente disfrutar del espacio privado en la habitación con desayuno incluido y acceso a internet. Estas experiencias reflejan una tendencia creciente: viajar de forma más consciente, conociendo destinos de manera profunda y participando en proyectos que generan un impacto positivo en las comunidades y el ambiente.