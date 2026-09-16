En Misiones buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas de Iguazú a cambio de trabajar 25 horas a la semana en un hostel.

Un hostel familiar ubicado en el centro de Puerto Iguazú, Misiones, lanzó una convocatoria para recibir voluntarios interesados en conocer las famosas Cataratas del Iguazú y colaborar con tareas dentro del alojamiento. La propuesta fue publicada en la plataforma Workaway y está dirigida a personas que quieran vivir un intercambio cultural durante un mínimo de tres semanas.

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A cambio de su colaboración, los voluntarios reciben alojamiento y la posibilidad de compartir algunas comidas con la familia anfitriona. El hostal pertenece a Mariel y funciona junto a sus padres, su esposo y sus hijos. Está estratégicamente ubicado cerca de supermercados, la terminal de ómnibus, panaderías, restaurantes y bares, lo que facilita la estadía y el acceso a servicios.

¿Cuáles son las tareas del voluntariado en Puerto Iguazú?

La búsqueda se orienta principalmente a quienes puedan desempeñarse como recepcionistas. Entre las responsabilidades se incluyen recibir y despedir a los huéspedes, brindar información turística y mantener ciertos espacios en condiciones adecuadas.

¿Qué requisitos hay que cumplir para postularse al voluntariado?

Además, los voluntarios deberán colaborar con la limpieza de una pequeña piscina y realizar otras tareas sencillas de mantenimiento y orden. La jornada laboral es de aproximadamente cinco horas diarias.

Un requisito fundamental es que los interesados hablen inglés, ya que deberán interactuar con turistas extranjeros. Por otro lado, la limpieza completa del hostal no estará a cargo de los voluntarios, ya que la familia cuenta con una persona dedicada a esa tarea.

Alojamiento con wifi, aire acondicionado y comidas compartidas en familia

El hostal es pequeño, con apenas cuatro habitaciones: tres compartidas y una privada. Para los voluntarios se ofrece una habitación pequeña con una cucheta, que puede ser utilizada por otro voluntario si viaja acompañado. Este espacio cuenta con aire acondicionado y conexión wifi.

Un hostel familiar de Puerto Iguazú lanzó una convocatoria para recibir voluntarios.

Si bien la comida no está formalmente incluida en el intercambio, la familia suele comer en el lugar y está dispuesta a compartir las comidas con quienes participen. Además, hay una cocina disponible con algunos alimentos básicos para los voluntarios.

¿Cómo postularse al voluntariado en Misiones?

La estancia mínima requerida es de tres semanas. Para postularse, los interesados deben ingresar a la página de Worldpackers, crear un perfil y enviar su solicitud. Allí también pueden consultar las condiciones completas de la experiencia y leer las evaluaciones de otros voluntarios.