Buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú: cómo inscribirse

Un pequeño hostel de Puerto Iguazú busca voluntarios que quieran tener una experiencia de intercambio cultural y conocer las Cataratas del Iguazú a cambio de realizar distintas tareas en el local turístico por al menos tres semanas.

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Cuáles son las tareas que requiere el voluntariado

La propuesta impulsada por Mariel, dueña del hostel, es tener voluntarios con buen nivel de inglés que busquen enriquecer su conocimiento cultural y vivir nuevas experiencias. La convocatoria ofrece alojamiento y algunas comidas, a cambio de trabajar 5 horas por día, las tareas a realizar son:

Registrar la entrada y salida de los huéspedes.

Brindar información a los clientes.

Limpiar solo la pileta (hay personal de limpieza para la totalidad del lugar)

Realizar otras tareas a definir.

El hotel pertenece a Mariel, quien lo maneja junto a su esposo, padres e hijos. Es un establecimiento de solo 4 habitaciones: tres de ellas son compartidas y solo una privada. Se encuentra en medio de la vida social de Puerto Iguazú el centro de la ciudad, cerca de supermercados, restaurantes y la estación de buses. "El barrio es muy tranquilo y seguro", aseguró Mariel en la convocatoria.

El intercambio ofrece la posibilidad de alojarse en el lugar y, si bien la comida no está expresamente incluida en el arreglo, la familia señaló que suele comer en el lugar y podría compartir algunos platos con los voluntarios.

Cómo postularse para ser voluntario en el hostel de Iguazú: los requisitos

El gran requisito es que las personas que se postulen tengan un buen nivel de inglés, estén dispuestas a hacer las tareas solicitadas y contar con disponibilidad para estar al menos 3 semanas en el lugar. La edad no está especificada.

Los interesados pueden postularse a través del sitio oficial de Workaway, solo deben crearse un perfil con sus datos y postularse a la convocatoria de la familia.