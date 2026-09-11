Convocan a voluntarios para residir en una reserva natural bonaerense con hospedaje, pensión completa y capacitación ambiental

En un contexto signado por el interés creciente en alejarse de la rutina urbana y adoptar hábitos respetuosos con el medio ambiente, la iniciativa ambiental y educativa “El Paraíso Refugio Natural” abrió la inscripción para incorporar colaboradores. El predio, emplazado en el municipio bonaerense de Navarro, invita a realizar un proceso de inmersión en la naturaleza mientras se realizan labores comunitarias y de conservación.

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El proyecto está dirigido a quienes busquen incorporar herramientas sobre producción ecológica, restauración del entorno y vida en comunidad mediante el trabajo práctico de campo. Los aspirantes que resulten seleccionados deberán cumplir un total de 20 horas semanales de actividades, abocándose al sostenimiento de la reserva y sus proyectos sustentables.

Entre las obligaciones principales figuran:

Atención y mantenimiento de la huerta orgánica: laboreo de la tierra y cosecha.

laboreo de la tierra y cosecha. Asistencia en el manejo de animales: tareas cotidianas de cuidado y alimentación.

tareas cotidianas de cuidado y alimentación. Acondicionamiento del predio: trabajos generales de jardinería, orden y limpieza de los espacios comunes.

trabajos generales de jardinería, orden y limpieza de los espacios comunes. El equipo organizador resalta que la experiencia busca funcionar como una instancia formativa sobre modelos alternativos de convivencia y desarrollo sustentable.

Beneficios incluidos, servicios y cobertura alimentaria

Como contraprestación por la ayuda brindada, la reserva proporciona una serie de facilidades diseñadas para garantizar el bienestar de la delegación:

Opciones de hospedaje: cuartos individuales, dormitorios compartidos o sectores delimitados para acampar.

cuartos individuales, dormitorios compartidos o sectores delimitados para acampar. Comodidades de la infraestructura: conexión a internet de alta velocidad, espacio de trabajo, cocina equipada y uso libre del lavadero.

conexión a internet de alta velocidad, espacio de trabajo, cocina equipada y uso libre del lavadero. Alimentación integral: provisión de desayuno, almuerzo y cena con menúes saludables elaborados con insumos locales y de la propia cosecha.

provisión de desayuno, almuerzo y cena con menúes saludables elaborados con insumos locales y de la propia cosecha. Actividades complementarias: acceso gratuito a talleres de permacultura, sesiones de yoga, terapias complementarias, caminatas guiadas y un franco semanal para descanso o turismo local.

Requisitos de inscripción, arancel de sostenibilidad y fechas disponibles

La búsqueda está orientada a personas mayores de 18 años con dominio básico de idioma español o inglés. No se exige trayectoria previa en faenas rurales ni formación técnica en producción agropecuaria.

Se aceptan solicitudes de postulantes individuales, parejas y duplas de amigos, estableciendo un período mínimo de permanencia de una semana. La reserva dispone de vacantes confirmadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

"El Paraíso Refugio Natural” está ubicado en la localidad bonaerense de Navarro.

Si bien la estadía contempla hospedaje y pensión completa, el programa requiere el abono de un canon de sostenibilidad de 25 dólares diarios por participante, monto destinado de forma directa a la adquisición de insumos operativos y la mantención de la infraestructura. Por su parte, cada colaborador deberá cubrir los pasajes de traslado hacia y desde Navarro, sus desplazamientos internos y la contratación obligatoria de una cobertura médica de viaje.

Ejes de aprendizaje durante la experiencia

La estancia contempla instancias de capacitación estructuradas sobre tres pilares fundamentales:

Agroecología: técnicas de cultivo regenerativo y preservación de ecosistemas.

técnicas de cultivo regenerativo y preservación de ecosistemas. Sociocracia: herramientas de gobernanza horizontal y toma de decisiones en equipo.

herramientas de gobernanza horizontal y toma de decisiones en equipo. Comunicación No Violenta: metodologías para la resolución de conflictos e integración comunitaria.

Ficha técnica de la convocatoria