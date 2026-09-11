Convocan a voluntarios para residir en una reserva natural bonaerense con hospedaje, pensión completa y capacitación ambiental

En un contexto signado por el interés creciente en alejarse de la rutina urbana y adoptar hábitos respetuosos con el medio ambiente, la iniciativa ambiental y educativa “El Paraíso Refugio Natural” abrió la inscripción para incorporar colaboradores. El predio, emplazado en el municipio bonaerense de Navarro, invita a realizar un proceso de inmersión en la naturaleza mientras se realizan labores comunitarias y de conservación.
El proyecto está dirigido a quienes busquen incorporar herramientas sobre producción ecológica, restauración del entorno y vida en comunidad mediante el trabajo práctico de campo. Los aspirantes que resulten seleccionados deberán cumplir un total de 20 horas semanales de actividades, abocándose al sostenimiento de la reserva y sus proyectos sustentables.
Entre las obligaciones principales figuran:
- Atención y mantenimiento de la huerta orgánica: laboreo de la tierra y cosecha.
- Asistencia en el manejo de animales: tareas cotidianas de cuidado y alimentación.
- Acondicionamiento del predio: trabajos generales de jardinería, orden y limpieza de los espacios comunes.
- El equipo organizador resalta que la experiencia busca funcionar como una instancia formativa sobre modelos alternativos de convivencia y desarrollo sustentable.
Beneficios incluidos, servicios y cobertura alimentaria
Como contraprestación por la ayuda brindada, la reserva proporciona una serie de facilidades diseñadas para garantizar el bienestar de la delegación:
- Opciones de hospedaje: cuartos individuales, dormitorios compartidos o sectores delimitados para acampar.
- Comodidades de la infraestructura: conexión a internet de alta velocidad, espacio de trabajo, cocina equipada y uso libre del lavadero.
- Alimentación integral: provisión de desayuno, almuerzo y cena con menúes saludables elaborados con insumos locales y de la propia cosecha.
- Actividades complementarias: acceso gratuito a talleres de permacultura, sesiones de yoga, terapias complementarias, caminatas guiadas y un franco semanal para descanso o turismo local.
Requisitos de inscripción, arancel de sostenibilidad y fechas disponibles
La búsqueda está orientada a personas mayores de 18 años con dominio básico de idioma español o inglés. No se exige trayectoria previa en faenas rurales ni formación técnica en producción agropecuaria.
Se aceptan solicitudes de postulantes individuales, parejas y duplas de amigos, estableciendo un período mínimo de permanencia de una semana. La reserva dispone de vacantes confirmadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.
Si bien la estadía contempla hospedaje y pensión completa, el programa requiere el abono de un canon de sostenibilidad de 25 dólares diarios por participante, monto destinado de forma directa a la adquisición de insumos operativos y la mantención de la infraestructura. Por su parte, cada colaborador deberá cubrir los pasajes de traslado hacia y desde Navarro, sus desplazamientos internos y la contratación obligatoria de una cobertura médica de viaje.
Ejes de aprendizaje durante la experiencia
La estancia contempla instancias de capacitación estructuradas sobre tres pilares fundamentales:
- Agroecología: técnicas de cultivo regenerativo y preservación de ecosistemas.
- Sociocracia: herramientas de gobernanza horizontal y toma de decisiones en equipo.
- Comunicación No Violenta: metodologías para la resolución de conflictos e integración comunitaria.
Ficha técnica de la convocatoria
- Ubicación: Navarro, Provincia de Buenos Aires.
- Carga horaria: 20 horas semanales.
- Costo diario: USD 25 en concepto de cuota de sostenibilidad (aprox. $37.793,75 precios argentinos).
- Servicios incluidos: Alojamiento, pensión completa, conectividad y talleres.
- Disponibilidad: De septiembre a febrero (estancia mínima de 7 días).