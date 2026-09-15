Jujuy es una de las provincias que los argentinos eligen para irse de vacaciones, pero también es una oportunidad para quienes buscan incursionar en el mundo del voluntariado y tener la posibilidad de conocer los distintos puntos turísticos que ofrece nuestro país. Es por ello que la ciudad de Tilcara es una de las propuestas que atraen a quienes buscan alojarse entre montañas y disfrutar de los imponentes paisajes del norte.

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A través de Worldpackers, una plataforma colaborativa en línea que conecta a viajeros con anfitriones de todo el mundo, los argentinos pueden intercambiar sus habilidades y tiempo por alojamiento, u otros beneficios. La elección depende de los requerimientos de cada persona. Una de las propuestas disponibles es el Hostel Tilcara Apartament, que busca a dos personas que realicen tareas de mantenimiento por un plazo de tres semanas que pueden extenderse hasta dos meses como mínimo.

Según el sitio, hay disponibilidad para aplicar desde este mes a febrero del 2027. En cuanto a las actividades, precisan personas que cumplan con las tareas de mantenimiento y de recepción, que cubran la franja de 13 a 21 dividida entre los dos voluntarios que buscan.

En caso de que solo haya un voluntario, apuntan a que se cubra el turno de 17 a 21, unas cuatro horas por días que equivale a 24 horas semanales con un franco.

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario en Jujuy?

El hostel solicitó que los voluntarios sepan español intermedio o inglés principiante y tener entre 22 y 65 años. También aclararon que admiten voluntarios solos, parejas y dúos de voluntarios. Además, indicaron que la propuesta no incluye vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa.

Por otro lado, el lugar también cuenta con reglas específicas, algunas de ellas compartidas con los turistas que eligen el lugar para hospedarse durante sus vacaciones. Los interesados también consultar en el sitio web las valoraciones de otros usuarios, que mayormente recomendaron este lugar.

¿De qué puedo ser voluntario en Jujuy?

Sin embargo, esta no es la única propuesta. En la provincia también hay otras oportunidades para ser voluntario, entre ellas hay una "casa de campo en camino a ser un espacio de arte y pensamiento", que busca ayudantes por 20 horas por semana orientados al arte (pintura profesional, escultura o dibujo). Sólo hay disponibilidad en enero y febrero por un mínimo de cinco días y una semana como máximo, con tres días libres cada 7 días.

Para esta búsqueda pueden aplicar mayores de 20 años con español intermedio o inglés principiante, pero sólo admiten voluntarios individuales, nada de parejas o dúos. Se podrá acceder a una habitación compartida con otros viajeros, desayuno y almuerzo gratuito, uso libre de lavandería, bicicletas a disposición e internet de alta velocidad.

En el sitio también se encuentra activa la propuesta de un Eco alojamiento que busca ayuda con la infraestructura, que busca voluntarios que puedan trabajar como mínimo cuatro semanas. Cuentan con disponibilidad desde septiembre hasta febrero del 2027. Las tareas a realizar son la señalización, macheteado y mantenimiento de los senderos de la reserva y el camino de acceso para vehículos, como así también mantenimiento de la infraestructura de toda la reserva.

También se pide colaboración en las tareas diarias en general, por lo que buscan "personas comprometidas, con actitud y excelente predisposición" cuya edad se ubique entre los 20 y 40 años. El trabajo es de 30 horas por semana para quienes cuenten con aptitudes de jardinería (ayuda a plantar y cultivar jardines), pintura y decoración; y construcción y reparación. Además, deben saber inglés principiante o español principiante.

El último voluntario disponible es en Nuestro Hostel en San Salvador de Jujuy. Es para mayores de 21 años que colaboren cinco horas por día con pintura y decoración, pintando o decorando el local; limpieza, cocina, dormitorios, baños y áreas comunes, además de otras tareas domésticas como hacer la cama; y jardinería, ayudar a plantar y cultivar jardines.