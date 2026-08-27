Cuál es el destino favorito de los argentinos que viajan a Brasil en avión: el sorprendente dato que difundieron

Brasil es uno de los países más elegidos por los argentinos para vacacionar, pero hay un destino específico que gana protagonismo con sus playas deslumbrantes, gastronomía y la cultura vibrante. Cuál es y por qué lo eligen para viajar.

Este es el destino más elegido por los argentinos para vacacionar

El nordeste de Brasil es la región favorita de los turistas argentinos que eligen irse de vacaciones al territorio vecino en avión. Durante los primeros meses del año tuvo un crecimiento del 69,64% de las visitas argentinas en los primeros siete meses del año, donde sumó 156.621 visitantes. Río Grande del Norte avanzó un 256,48%, Pernambuco un 184,37% y Alagoas un 105,55% con el desembarque de turistas, de acuerdo a un relevamiento de Embratur.

La zona más elegida por los argentinos es el Nordeste de Brasil

El nordeste es una de las cinco regiones geográficas del país y ocupa la porción norte-este de su territorio, con una extensa costa sobre el océano Atlántico y una superficie de casa 1,55 millones de km² (alrededor del 18% del país). Está formada por nueve estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía y es la segunda región más poblada de Brasil.

En cuanto al clima, el nordeste combina el Sertão, una zona interior de clima semiárido, con la Zona da Mata, una franja costera de clima tropical y húmedo. Esta diversidad y sus playas famosas a nivel mundial —como Porto de Galinhas, Jericoacoara, Praia do Forte y Fernando de Noronha— combinan con su rica identidad cultural, gastronomía típica y convierten la región en uno de los destinos turísticos más elegidos.

¿Por qué Argentina rompe récords en Brasil?

Argentina es el país que más turistas lleva a Brasil, principalmente por la cantidad de vías de acceso y los costos más económicos que otros destinos. Las llegadas de viajeros argentinos a Brasil por vía aérea entre enero y julio de 2026 aumentaron un 11,98% respecto del mismo período del año pasado, y sumaron 1.119.003, el mayor volumen jamás registrado en toda la serie histórica. Solo en julio hubo 110.981 llegadas aéreas, el segundo mejor resultado para ese mes en toda la serie.

Mientras que sumadas todas las vías de acceso, se registraron 2.141.836 llegadas de argentinos en el acumulado de 2026, cuatro veces más que el segundo país, Chile, desde donde llegaron a Brasil 516.095 personas en el mismo período. Así Argentina impuso un récord regional.

Entre las grandes razones, el fenómeno se explica porque viajar a Brasil le gusta menos al argentino que otros destinos, incluso en el territorio nacional. El gasto promedio por viaje al país es de US$ 504,17, poco más de la mitad de los US$ 938,89 que el argentino desembolsa en promedio cuando viaja a otros destinos.