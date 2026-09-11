El pueblito rural de sólo cinco manzanas y 300 habitantes con la galleta de campo más grande del mundo

A sólo 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el pequeño pueblo rural de Oliden se convirtió en una alternativa para una escapada de turismo gastronómico y cultural. Sus calles arboladas, la antigua estación ferroviaria y las construcciones que todavía conservan parte de su historia forman parte del recorrido.

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La localidad perteneciente al partido de Brandsen tiene alrededor de cinco manzanas y cerca de 250 habitantes. Su crecimiento estuvo ligado al ferrocarril, pero el cierre del ramal en 1977 provocó un éxodo que puso en riesgo la continuidad del poblado. Con el paso del tiempo, la gastronomía y el turismo rural permitieron recuperar parte de su movimiento.

¿Qué hacer en Oliden?

La estación ferroviaria es uno de los puntos históricos de Oliden que pueden conocerse durante una visita. El edificio conserva su fisonomía pese a que los trenes dejaron de circular por el ramal en 1977. El pueblo comenzó a desarrollarse alrededor de esa infraestructura luego de la inauguración de la estación, el 14 de diciembre de 1914.

Otro sitio para recorrer es la Capilla Inmaculada Concepción de María, construida con participación de los vecinos y bendecida en 1945. A su alrededor también pueden encontrarse antiguas viviendas, almacenes y establecimientos vinculados con la actividad rural.

La gastronomía ocupa un lugar central en la propuesta. La Olidense continúa elaborando panes, facturas, tortas negras y la característica galleta de campo. La preparación tiene un procedimiento particular: la masa recibe numerosas pasadas por la sobadora y luego las piezas se cocinan directamente sobre las lajas calientes del horno a leña.

La producción de este rincón culinario también está vinculada con la Fiesta Provincial de la Galleta de Campo, que reúne propuestas de gastronomía criolla, productos regionales, artesanías, música y danzas folclóricas. Durante la celebración se pueden encontrar embutidos, quesos, miel, dulces y carnes asadas.

Para completar la visita, el circuito turístico incluye comercios y emprendimientos que ofrecen productos de elaboración local, entre ellos miel, embutidos, quesos y dulces. También hay restaurantes con platos tradicionales como empanadas criollas y carnes asadas.

¿Cómo llegar a Oliden desde la Ciudad de Buenos Aires?

Oliden forma parte del programa de Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires y su cercanía con CABA y La Plata facilita el acceso para quienes buscan una salida de pocas horas o una visita durante el fin de semana.

Desde el Microcentro porteño, el recorrido puede realizarse en auto por la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 36.