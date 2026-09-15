Bariloche sigue siendo uno de los destinos turísticos más buscados en Argentina, pero el costo del alojamiento suele ser un obstáculo para muchos viajeros. Sin embargo, apareció una opción que permite hospedarse sin pagar a cambio de colaborar con algunas tareas en un hostel local.

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Alojamiento a costo cero: la propuesta para instalarse en Bariloche colaborando en un hostel

La propuesta, publicada en el sitio Worldpackers, invita a quienes quieran visitar la ciudad a trabajar 25 horas semanales en un hostel. El trabajo se adapta a los turnos que el establecimiento necesite al momento de la llegada, y las tareas incluyen atención en recepción, ayuda en la cocina, limpieza y otras actividades diarias.

Como recompensa, los voluntarios pueden alojarse en una habitación compartida destinada al equipo, con desayuno incluido todos los días. Además, cuentan con dos jornadas libres a la semana para recorrer Bariloche y sus alrededores sin preocupaciones. La experiencia ofrece beneficios extra como lavandería sin cargo, bicicletas para pasear y descuentos en bares, bebidas y excursiones de la zona, lo que suma valor a la estadía.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado?

Para postularse, es indispensable manejar un nivel intermedio de inglés o español, ya que la comunicación con huéspedes internacionales es parte del trabajo. No se requiere un dominio avanzado, pero sí la capacidad de interactuar con visitantes.

Los voluntarios podrán contar con dos jornadas libres a la semana para recorrer Bariloche y sus alrededores sin preocupaciones.

La duración de la estadía puede variar entre dos y tres semanas, con convocatorias abiertas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, además de enero y febrero de 2027. Los interesados deben crear un perfil en Worldpackers y enviar su solicitud desde la plataforma, donde también pueden revisar todas las condiciones y opiniones de voluntarios anteriores.

De la primavera al verano: los meses disponibles para viajar a la Patagonia

Esta iniciativa representa una oportunidad ideal para quienes quieren conocer Bariloche sin que el alojamiento sea un gasto significativo, siempre y cuando estén dispuestos a comprometerse con las horas de trabajo y respetar los horarios establecidos por el hostel.