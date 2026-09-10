Si buscás una aventura que combine naturaleza, aprendizaje y vivir gratis en uno de los paisajes más espectaculares de la Patagonia, esta convocatoria puede ser tu próxima experiencia.

Un proyecto de conservación ubicado en Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile, lanzó una convocatoria para quienes quieran vivir una experiencia única: hospedarse gratis en un glamping reconocido por la Unesco a cambio de colaborar 30 horas semanales en el cuidado del entorno natural.

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El sitio forma parte del Geoparque Kütralkura y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias, extendiéndose sobre 500 hectáreas junto a la Reserva Nacional Alto Biobío, en la frontera con Argentina. Allí, el equipo trabaja en la reintroducción de especies extintas y monitoreo de pumas durante 2025 y 2026, sumado a tareas de educación ambiental, geología y ecoturismo.

¿Cuáles son las tareas que realizan los voluntarios en el glamping de Chile?

Los voluntarios que se sumen colaborarán en el mantenimiento de senderos, domos y huertas, además de jardinería, construcción y reparación dentro del parque, y atención en recepción. La jornada semanal es de 30 horas, con dos días libres para recorrer la zona o descansar.

La convocatoria es individual, sin opción para parejas o grupos, y acepta personas de entre 18 y 60 años, un rango más amplio que el habitual. En cuanto al idioma, piden inglés fluido o, alternativamente, un nivel básico de español.

Los beneficios para quienes participen incluyen alojamiento en habitación compartida, tres comidas diarias, acceso a internet básico, uso libre de cocina equipada y lavandería. Además, ofrecen excursiones y tours gratuitos, clases de idiomas sin costo y bicicletas para recorrer el predio.

El proyecto de conservación está ubicado en la localidad chilena de Lonquimay.

Al finalizar la estadía, se entrega un certificado de culminación que puede sumar valor a la experiencia. La plataforma Worldpackers, que publicó la convocatoria, brinda soporte durante todo el viaje y un servicio de protección para garantizar que las condiciones pactadas se cumplan. El programa no cubre gastos como vuelos a Chile, seguro de viaje, transporte interno ni trámites de visa, que quedan a cargo de cada voluntario.

La temporada para postular va de septiembre a febrero, con una estadía mínima de cuatro semanas y un máximo de 12. Esta propuesta se suma a otros destinos populares de voluntariado, como Costa Rica y Asturias, donde también se realizan tareas de conservación ambiental.

Buscan voluntarios para salvar a las aves de nuestro país: cómo participar y quiénes pueden hacerlo

A través de un programa de voluntariados, Aves Argentinas convoca a aficionados de la naturaleza que quieran proteger a las especies autóctonas. Se trata de un espacio que combina la labor de personas que aman a las aves y profesionales que trabajan en las áreas de educación, conservación, investigación y comunicación.

Según explican desde la página de la organización, los equipos formados por voluntarios son coordinados por especialistas que, mediante actividades, enseñan a los interesados cómo preservar a las especies autóctonas y la importancia de esta labor, mientras generan red con el coordinador general del espacio.

¿Qué requisitos pide Aves Argentinas para sumarse al programa?

Para ser voluntario de Aves Argentinas, el principal requisito es tener "un fuerte compromiso en temas de conservación, educación ambiental, investigación y difusión, y estar dispuesto a trabajar en un grupo interdisciplinario de personas", comunican desde el organismo.