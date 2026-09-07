Revolución en la Patagonia: cómo es el proyecto del túnel bajo el mar que cambiará para siempre el cruce a Chile

Un megaproyecto que tendrá un gran impacto en la Patagonia va tomando fuerza. Se trata de una iniciativa que busca poder crear un paso que permita cruzar desde Chile hacia Argentina en tiempo récord. Es un plan impulsado desde Chile y requeriría acuerdos binacionales, estudios de factibilidad e inversiones millonarias. El plan de ingeniería que se analiza contempla la construcción de un túnel de cinco kilómetros en total: tres bajo el mar más uno de acceso en cada orilla.

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El gobierno de la región de Magallanes, en Chile, y especialistas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de ese país iniciarán los estudios de factibilidad en el estrecho de Magallanes, previos a la puesta en marcha del proyecto para construir un túnel submarino que permita cruzar en automóvil a la Isla Grande de Tierra del Fuego. Según se informó, estos análisis preliminares tomarán entre seis y ocho meses. A lo largo de ese plazo, especialistas de la Universidad de Magallanes y de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (DICTUC) analizarán suelos marinos, movimientos de placas tectónicas y corrientes marinas.

El director de Extensión de Ingeniería de la Universidad Católica, Christian Ledezma, explicó que el proyecto "presenta desafíos en todos los ámbitos que uno pueda considerar: medioambientales, constructivos, geotécnicos, comunitarios y geopolíticos". La firma del convenio entre las autoridades chilenas y la universidad representa el primer paso concreto de una idea que se analiza desde hace años.

El megaproyecto que cambiaría la conexión entre Chile y Argentina

El proyecto del túnel subacuático en Tierra del Fuego tendría un impacto directo para Argentina, ya que aproximadamente el 70% del tránsito que utiliza el actual sistema de transbordadores corresponde a vehículos y personas de este lado de la frontera. Actualmente, unas 2.150 personas y 600 vehículos cruzan diariamente por ferry, pero el servicio de barcazas sufre interrupciones frecuentes debido a condiciones meteorológicas o tareas de mantenimiento.

El paso subacuático podría evitar, en caso de llevarse a cabo, la obligación de cruzar por agua, si bien habría que seguir pasando por territorio chileno, ya que la geografía hace imposible la conexión con Tierra del Fuego sin salir de la Argentina. Los especialistas recomendaron la construcción de un túnel sobre roca como la alternativa más eficaz y segura para este tipo de terreno. Anteriormente se descartó la posibilidad de hacer un puente ya que los fuertes vientos que permanentemente soplan en el estrecho de Magallanes volverían demasiado riesgoso atravesarlo.

Con esta premisa, los técnicos se enfocaron en el sector de Primera Angostura, el punto más angosto del estrecho, donde apenas 3,7 kilómetros separan ambas orillas entre Punta Delgada y Bahía Azul, los puertos ubicados en el sector continental de Chile y el lado chileno de Tierra del Fuego, respectivamente.

Los desafíos del estrecho de Magallanes

El proyecto del túnel ya recibió un respaldo técnico crucial en febrero de 2025, cuando una misión de expertos de la Norwegian Tunnelling Network -una red de empresas noruegas especializadas en la construcción de túneles y obras subterráneas- confirmó que la obra es completamente factible, tras visitar la región y basándose en las exitosas experiencias nórdica en infraestructuras similares.

El túnel en Magallanes sería pequeño en comparación con otras construcciones similares en el mundo. Por caso, el túnel Ryfylke, en Noruega, tiene casi 15 kilómetros de extensión a 292 metros de profundidad. Y el Eurotúnel que conecta Reino Unido con Francia tiene 37 kilómetros.

Sin embargo, llevar a cabo la obra en la Patagonia es una idea tan ambiciosa como compleja. "No lo miraría como una obra simple por tener solo entre 3,7 y 4 kilómetros de largo. Es corta comparada con el Eurotúnel, pero muy compleja por estar bajo el estrecho de Magallanes, con clima extremo, operación crítica, seguridad contra incendios y una demanda probablemente limitada" , indicó Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes) , de Santiago de Chile.

El proyecto del túnel submarino en el Estrecho de Magallanes es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la Patagonia. Si los estudios de factibilidad confirman su viabilidad, la conexión entre Chile y Argentina podría transformarse para siempre, eliminando las interrupciones del ferry y reduciendo drásticamente los tiempos de cruce. Sin embargo, los desafíos técnicos, ambientales y geopolíticos son enormes, y el proyecto requerirá acuerdos binacionales sólidos y una inversión millonaria para convertirse en realidad.