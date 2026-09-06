La millonaria compra de Leonardo DiCaprio en Chile para salvar una isla en peligro

El famoso actor Leonardo DiCaprio sorprendió al mundo al comprar la isla Guafo, ubicada en el sur de Chile, con el objetivo de protegerla de la deforestación y la explotación minera. Esta isla, conocida como la pequeña Galápagos por su riqueza biológica, ahora está en manos de la organización Re:wild, cofundada por el actor, que busca conservar este santuario natural.

{{{htmlAmp}}}

La adquisición de Guafo se realizó en 2025 para evitar que industrias del carbón y la madera destruyeran este ecosistema único, que estaba en venta desde 2020. La compra se concretó junto con otras entidades internacionales, con la intención de que el Estado chileno asuma su administración en el futuro y garantice su preservación a largo plazo.

Re:wild tiene una estrategia clara: adquirir terrenos privados en riesgo de explotación para luego transferirlos a gobiernos locales bajo figuras de conservación estricta. En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente chileno ya confirmó que trabaja para convertir Guafo en un área protegida oficial.

Este territorio insular es hogar de la mayor colonia mundial de fardelas negras, con cuatro millones de parejas que anidan en bosques de cipreses. Además, sus aguas son un refugio vital para ballenas azules y sei, ambas especies en peligro de extinción, lo que subraya la importancia ambiental del lugar.

No obstante, la compra generó controversia porque inicialmente las comunidades mapuche-williche de Quellón no fueron consultadas y se enteraron del acuerdo por la prensa. Estos pueblos originarios impulsan la iniciativa 'Wafo Wapi', que busca administrar el borde costero como un espacio marino para sus comunidades.

La remota isla chilena Guafo fue adquirida por Re:wild la ONG de Leonardo DiCaprio.

Actualmente, los líderes indígenas y pescadores locales mantienen negociaciones con Re:wild y WWF Chile para coordinar esfuerzos y buscar una solución conjunta. La meta es que el Estado proteja la isla respetando los derechos ancestrales y promoviendo un uso sostenible de sus recursos naturales.

El pedido de Leonardo DiCaprio por una especie en peligro crítico que habita en Sudamérica

Del mismo modo, podemos recordar que el artista de Hollywood habia puesto en foco la situación crítica de la ranita del Pehuenche, una especie que solo habita en el sur de Mendoza y Chile y que enfrenta graves amenazas a su supervivencia.

En una publicación en Instagram, DiCaprio compartió una imagen de esta especie endémica de los arroyos de los Andes Centrales, justo en la frontera entre Argentina y Chile, y alertó sobre un megaproyecto de interconexión eléctrica. Según el actor, esta obra aprobada por el país trasandino podría llevar a la rana de pecho espinoso de Pehuenche al borde de la extinción.

“Los conservacionistas no pedimos que se cancele el proyecto; solicitamos que se construya en un lugar donde no ponga en mayor riesgo a una especie en peligro crítico (...) Luchamos contra el tiempo para proteger a esta especie... La rana de pecho espinoso de Pehuenche ha evolucionado para sobrevivir en fríos arroyos de montaña y praderas alpinas. Proteger a esta especie significa proteger todo un ecosistema vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”, explicó DiCaprio.