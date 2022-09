El consejo de Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet para triunfar en Hollywood: "Drogas duras"

El actor que consiguió reconocimiento unánime por Call Me by Your Name habló de su colega Leonardo DiCaprio y reveló cuál fue el mejor consejo que le dio para su carrera.

Timothée Chalamet acaparó la atención internacional con Call Me by Your Name y en los últimos años consolidó su carrera gracias a títulos como Dune, Mujercitas o The French Dispatch. En pleno ascenso meteórico, su colega Leonardo DiCaprio decidió darle algunos consejos para seguir manteniendo una línea de éxito, sin encasillarse.

DiCaprio y Chalamet coincidieron en Don't Look Up, película de 2021 dirigida por Adam McKay, y en una entrevista con British Vogue Chalamet desveló el curioso consejo que le dio su compañero de reparto. "Nada de drogas duras ni películas de superhéroes", le recomendó el protagonista de Titanic y El Lobo de Wall Street.

Cabe destacar que Chalamet ya contó en 2021 que había recibido este consejo, pero en aquel momento no quiso revelar de parte de quién. "Uno de mis héroes -no puedo decir quién o me patearía el trasero- me rodeó con el brazo la primera noche que nos conocimos y me dio algunos consejos: nada de drogas duras ni películas de superhéroes", contó entonces a la revista TIME.

Chalamet tiene una agenda de lo más apretada y su próximo lanzamiento será Bones and All, cinta dirigida por Luca Guadagnino que llegará a las salas el próximo 25 de noviembre. Son una pareja de caníbales enamorados que viajan por Estados Unidos en busca del padre de Maren, al que nunca conoció. Basado en el libro homónimo de Camille DeAngelis, el filme se centrará en la particular relación de los personajes de Chalamet y Russell, que viven al margen de la sociedad y deberán pasar por un sinfín de aventuras en el mencionado viaje por carretera. El resto del reparto protagonista de Bones and All lo completan Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese y David Gordon Green, director de las tres últimas entregas de la saga Halloween.

También dará vida a Willy Wonka en Wonka de Paul King, largometraje basado en el personaje de Roald Dahl que también cuenta en su elenco con Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Olivia Colman. Además, en la secuela de Dune de Denis Villeneuve retomará su rol de Paul Atreides. Se espera que el filme se estrene el 14 de diciembre de 2023.