Estudiantes secundarios convocaron a protestas en todo Chile contra el gobierno de Kast

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) de Chile convocó a una jornada de movilizaciones en casi una decena de las principales ciudades del país trasandino. Las protestas apuntan a frenar el programa económico y la política de seguridad impulsados por el presidente José Antonio Kast.

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En la capital, Santiago de Chile, la marcha concentrará en la estación de metro Baquedano, punto emblemático del centro urbano que actuó como epicentro de las manifestaciones masivas registradas a finales de 2019. Los organizadores pretenden extender las medidas de fuerza a escala regional para ejercer mayor presión sobre las autoridades y propiciar la convocatoria a un paro nacional.

Las organizaciones estudiantiles sostienen que las medidas de ajuste del Ejecutivo buscan profundizar el deterioro de la calidad de vida de las familias trabajadoras en función de alianzas e intereses internacionales. Asimismo, los dirigentes cuestionaron el uso del discurso punitivo como mecanismo de contención de la protesta social. En esa línea, los convocantes señalaron en un comunicado que las autoridades "utilizan la bandera de la seguridad solo para dotarse de herramientas de control social, enfocándose en criminalizar a la juventud".

Las movilizaciones de este jueves se suman a una serie de protestas que el sector estudiantil viene protagonizando desde que Kast asumió la presidencia en marzo pasado. En abril, la agrupación ya había encabezado actos en Santiago contra los recortes presupuestarios anunciados para el sector educativo.

El incremento de la conflictividad en las calles ha derivado en decenas de detenciones y en un recurrente cruce de acusaciones. Desde el Ejecutivo chileno y las fuerzas de seguridad han justificado la intervención policial señalando la presencia de encapuchados que ponen en riesgo la integridad física de los transeúntes.

Con información de EuropaPress.