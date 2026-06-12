Buscan a una mamá y su hija en situación de calle en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 de Córdoba solicita colaboración ciudadana para localizar a María Gimena Córdoba (45 años) y su hija Ana Luz Córdoba (7 años). Ambas se encuentran en situación de calle y fueron vistas por última vez en el domicilio del hermano de la progenitora, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.

Según el informe del Ministerio Público Fiscal, madre e hija suelen pernoctar en el centro y en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la capital cordobesa. No se informaron las circunstancias exactas de su desaparición, pero las autoridades activaron el protocolo de búsqueda ante la falta de contacto y la vulnerabilidad de la menor.

Riesgos en la vía pública

Las personas en situación de calle enfrentan múltiples riesgos: exposición a temperaturas extremas, accidentes, delitos y problemas de salud. En el caso de una niña de apenas 7 años, la preocupación es aún mayor. Las autoridades temen que puedan haber sufrido un percance o que alguien las haya alejado de su entorno habitual. Por eso, se pide a la comunidad que ante cualquier avistamiento no dude en comunicarse.

Características físicas

María Gimena Córdoba : 1,70 metros de altura, piel trigueña, cabello teñido de castaño medio claro, ojos oscuros.

Ana Luz Córdoba: 1,00 metro de altura, piel blanca, cabello castaño, ojos oscuros.

Dónde aportar información

Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse a:

Unidad Judicial 12 : teléfono 3515642877 o 4481016 (interno 34221).

Dirección: calle José Villegas 2100, barrio Patricios, ciudad de Córdoba.

También se puede acudir a cualquier comisaría o llamar al 911. La identidad de quienes colaboren será preservada.

Un llamado a la solidaridad

La desaparición de personas en situación de vulnerabilidad social suele tener menos visibilidad mediática, pero no por eso es menos grave. La fiscalía insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con el paradero de madre e hija. Se recomienda a los vecinos de la zona céntrica y de la terminal de ómnibus que presten atención a mujeres y niñas con esas características.

La comunidad solidaria de Córdoba ya se moviliza en redes sociales compartiendo el alerta. Las autoridades esperan que pronto haya novedades y que ambas puedan ser asistidas y puestas a resguardo.