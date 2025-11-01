Momento en el que detuvieron a los tres brasileños en la frontera.

Tres (3) ciudadanos brasileños fueron detenidos por efectivos de la Policía de la provincia de Misiones cuando intentaban cruzar de manera ilegal desde el país vecino hacia la Argentina. Según informaron fuentes policiales, dos de los hombres poseen antecedentes por narcotráfico y el tercero por lesiones, lo que despertó el alerta de las autoridades fronterizas. Ahora, investigan si son miembros del Comando Vermelho en medio del violento conflicto en Río de Janeiro.

Aunque el hecho se conoció recién este sábado 1 de noviembre por la mañana, la detención sucedió el viernes por la tarde cuando los implicados fueron interceptados en un paso clandestino cercano a la ciudad de Alba Posse, limítrofe con el municipio brasileño de Porto Mauá en Río Grande do Sul. Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras se investigan las circunstancias del intento del cruce.

Noticia en desarrollo