EN VIVO
Brasil

Detienen a tres brasileños con antecedentes por narcotráfico en la frontera de Misiones

La Policía de Misiones arrestó a tres brasileños que intentaban ingresar al país por un paso clandestino cerca de Alba Posse. Investigan si están relacionados al Comando Vermelho.

01 de noviembre, 2025 | 13.14

Tres (3) ciudadanos brasileños fueron detenidos por efectivos de la Policía de la provincia de Misiones cuando intentaban cruzar de manera ilegal desde el país vecino hacia la Argentina. Según informaron fuentes policiales, dos de los hombres poseen antecedentes por narcotráfico y el tercero por lesiones, lo que despertó el alerta de las autoridades fronterizas. Ahora, investigan si son miembros del Comando Vermelho en medio del violento conflicto en Río de Janeiro.

Aunque el hecho se conoció recién este sábado 1 de noviembre por la mañana, la detención sucedió el viernes por la tarde cuando los implicados fueron interceptados en un paso clandestino cercano a la ciudad de Alba Posse, limítrofe con el municipio brasileño de Porto Mauá en Río Grande do Sul. Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras se investigan las circunstancias del intento del cruce.

MÁS INFO

Noticia en desarrollo

Trending
MARCHA DEL ORGULLO
Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025 en Buenos Aires: horarios, puntos de encuentro y mapa de los cortes
Las más vistas