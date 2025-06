Luego de votar en contra del aumento para jubilados, una diputada cordobesa se bautizó en el río Jordán

En medio de la crisis económica que atraviesa la provincia de Córdoba, la diputada María Celeste Ponce protagonizó un nuevo escándalo luego que se viralizara el bautismo evangélico que realizó en el río Jordán del Líbano, al cual viajó luego de votar en contra el proyecto de ley que establece un incremento para los jubilados del 7,2% sobre su haber básico y un aumento del bono extraordinario de $70.000 a $110.000.

"Hoy morí para renacer en Cristo... no soy más esclava", dice el posteo que hizo la misma Ponce en sus redes . La diputada viajó al sitio arqueológico de Al-Maghtas, ubicado en la ribera oriental en el Líbano: es el lugar donde se realizó el bautismo de Jesús, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Frente a varios testigos que filmaban el momento, en el video se observa a la parlamentaria junto a dos pastores que la acompañaron en el proceso. “Quiero decir con mi voz y con todo el sentimiento de mi alma que el único rey es Jesucristo, que entrego mi vida a él y que lo único que quiero es que siempre él me acompañe. Amén”, pronunció vestida con una bata blanca.

En su curiosa publicación, Ponce agregó: “Bajo la guía de mis pastores y hermanos en la fe, Fer y Marcos Brunet, sellé mi pacto eterno con Aquel que me rescató de la muerte, me limpió, me redimió y me dio una nueva identidad. No soy más esclava. No soy más la que era”, agregó. También estableció: “Este no es un rito. Es una tumba y un nacimiento. Me hundí para sepultar el pecado, me levanté para vivir en la luz”.

Los comentarios críticos de los usuarios no se hicieron esperar: los ciudadanos cuestionaron de dónde salieron los fondos para costear el viaje y si se tomó o no licencia en la Cámara baja para poder realizar el tour por Medio Oriente. "Qué oportuno este bautismo. Justo que una delegación argentina, que integra el Presidente (Javier Milei), está en Israel. Me caigo y me levanto de la sorpresa que me da que viajen con la guita de los pibes de Chaco que sale de los impuestos de los argentinos", lanzó un usuario.

En tanto, desde otra cuenta afirmaron: "Bueno, a ver si Celeste Ponce ahora en Cristo reencarnada empieza a velar por los débiles, enfermos, los pobres y los más vulnerables ó simplemente se bañó en agua amarronada flasheando cualquiera".

Mientras la diputada viaja, los trabajadores activos y no activos sufren la pulverización de su poder adquisitivo: tomando como referencia los valores actuales, los titulares de jubilaciones cobran una mínima de $304.723,94 con el aumento de junio.

La semana pasada, la Cámara de Diputados dio un paso significativo al aprobar un proyecto que busca mejorar los ingresos de los jubilados. Con 142 votos a favor, la iniciativa propone un aumento del 7,2% en los haberes y una actualización del bono extraordinario. Sin embargo, el camino hacia su implementación está lejos de ser sencillo. El Gobierno nacional ya manifestó su oposición al proyecto, argumentando que afectaría las metas de ajuste fiscal. Esta postura abre la puerta a un posible veto presidencial, como ocurrió con medidas similares en el pasado.

Milei en Israel: se reunirá con el primer ministro Netanyahu, y el presidente Herzog

Luego de su visita anoche al Muro de los lamentos, en Jerusalén, donde se lo vio romper en llanto y afirmar que su "respaldo" a Israel es "de corazón", el presidente Javier Milei se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien le dio su apoyo político en medio del recrudecimiento de los ataques del Ejército israelí en Gaza. Previamente, también mantuvo un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Mañana miércoles tiene previsto visitar el Parlamento, donde dará un discurso y recibirá una distinción.

Además, el miércoles hablará en la Knesset, el parlamento israelí, y allí mismo le entregarán un reconocimiento que la Fundación Premio Génesis israelí y el gobierno argentino se empeñan en describir como "el premio Nobel judío". Según explicó la fundación, eligieron homenajear al presidente argentino por "su apoyo inequívoco a Israel durante uno de los momentos más difíciles desde su creación", en referencia a la última ofensiva militar que Netanyahu lanzó contra la Franja de Gaza tras el ataque de Hamas.

El ataque de Hamas mató a más de 1.000 israelíes, secuestró a más de 250 -hoy 90 siguen en Gaza, aunque fuentes oficiales israelíes hicieron trascender que poco más de 50 estarían vivos- y cosechó una solidaridad mundial para la sociedad y el Estado israelíes. Muy distinto fue lo que sucedió después. Con apoyo nacional e internacional, Netanyahu lanzó la peor ofensiva militar que cualquier territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 haya conocido: bombardeó sin cesar las ciudades más pobladas de la Franja de Gaza, atacó los hospitales colapsados y las escuelas convertidas en improvisados campamentos de desplazados.