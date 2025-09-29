Se dio a conocer una nueva maniobra de estafa, esta vez, con millones de por medio. Las denuncias se centran contra una concesionaria de autos, ubicada en el municipio bonaerense de Temperley.

Se trata de V-Lion, una agencia de renombre en la zona y que ha hecho diferentes publicidades con famosos e influencers. Según los damnificados, realizaron las transferencias pertinentes para señar su compra, pero los automóviles nunca fueron entregados.

La Unidad Fiscal N°8 de Lomas de Zamora se encuentra a cargo de la investigación, cuya causa está caratulada como "fraude". En diálogo con el sitio La Unión, una de las víctimas de estas maniobras fraudulentas aseguró que ya pasaron más de 45 días de la entrega del dinero y que aún así siguen sin noticias del auto ni tampoco, por supuesto, se les devolvió la suma millonaria.

"Lo único que recibimos fue un papel de seña sin validez jurídica", explicó el denunciante que habría depositado 5 millones de pesos en tres cuotas en la cuenta de la agencia de autos para llevarse un Volkswagen.

Y siguió: "En múltiples oportunidades nos comunicamos telefónicamente y con mensajes con los responsables, obteniendo únicamente excusas, evasivas y hasta pedidos de firmar notas manuscritas para justificar reclamos, lo cual es improcedente".

De acuerdo a la investigación, son más de 60 familias las que habrían sido estafadas por esta concesionaria de autos de Temperley.

El descargo de la concesionaria de autos tras ser acusada de estafa

Sin embargo, la agencia ubicada en la avenida Garibaldi, publicó un comunicado en el que negó completamente las denuncias. Los representantes de V-Lion sostuvieron que se trata de una serie de "acusaciones falsas" hechas por personas ajenas a la empresa.

En su Instagram @automotoresvlion, escribieron: "En virtud de los hechos de público y notorio conocimiento, queremos informarles que nuestra empresa ha sido objeto de falsas acusaciones y manifestaciones difamatorias realizadas por personas totalmente ajenas a nosotros y por empleados".

Asimismo, desde V-Lion indicaron que tomarán acciones legales contra quienes hayan hecho las supuestas denuncias "falsas" y solicitaron "desestimar toda comunicación o contenido que no provenga de sus canales oficiales, recordando que la única información oficial autorizada es la que se emite de manera directa por la empresa".