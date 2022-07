Video: la joven del choque en Panamericana intentó bajarse del auto

La madre de Malena Chiocconi, la chica de 21 años que murió hoy tras el accidente, aseguró que su hija se "asustó", "quiso bajarse del auto" y la llamó llorando para decirle que los estaba persiguiendo la policía.

Se conoció un video del comienzo de la persecución de la Policía Bonaerense al auto que chocó en la madrugada del viernes contra un camión en la autopista Panamericana. En la filmación se puede ver al auto Volkswagen Vento detenido con balizas y detrás, un patrullero. En ese momento, se abre la puerta derecha del asiento delantero, en donde se encontraba Malena Chiocconi, la chica de 21 años que falleció como consecuencia del impacto en el camión. Rápidamente se ve cómo se cierra la puerta y el auto escapa.

En el accidente también fallecieron dos jóvenes, uno identificado como Joel Guillermo Galván de 25 años, quien tenía antecedentes penales por robo. Además, un adolescente menor de edad quedó gravemente herido. En las últimas horas, se confirmó que el auto había sido robado días atrás.

Habló la madre de la joven fallecida: "Se asustó y quiso bajarse del auto"

La madre de Malena Chiocconi, la chica de 21 años que murió hoy en la persecución policial y choque en la Panamericana, dijo que su hija había salido por primera vez anoche con un muchacho que conoció en las redes sociales, que "algo pasó" porque se "asustó" y "quiso bajarse del auto" y que la llamó llorando para decirle que los estaba persiguiendo la policía.

"Cuando todo empieza es gracias a un llamado 911 que alertó el abrir y cerrar de puertas del lado del acompañante (del Volkswagen Vento). Fue ahí que me manda la ubicacion, empecé a llamarla, a mandar mensajes, a decirle 'te voy a buscar', y me tomé un auto y vine", detalló la mujer Daniela, madre de la joven, en diálogo con C5N, al analizar las imágenes del inicio de la persecución tomadas por las cámaras de seguridad en la zona de Bancalari.

"Lo único que quiero aclarar es que Malena era la primera vez que salía con este chico. Me manda un mensaje a las 4.33 de la mañana asustada, llorando porque la policía los estaba siguiendo y, por lo que veo en las cámaras, ella quiso salir del auto y me manda la ubicación", agregó y siguió contando: "Le dije 'Male, venía a casa o voy a buscarte', pero no contestó más y me vine directamente acá, donde me encontré con esto".

También dio detalles sobre el encuentro de su hija con este joven: "Me dijo que iba a tomar algo con un chico a San Miguel. Le pregunté si estaba bien a las 12, me dijo que sí, y 4.33 me manda este mensaje, que estaba muy mal, angustiada. Seguramente vio una situación que no le gustó".