Así es el tren que navega por los antiguos glaciares de Noruega

Noruega alberga algunos de los fiordos más famosos del mundo, formaciones naturales creadas por antiguos glaciares que dieron lugar a profundos brazos de mar rodeados por montañas, cascadas y valles. Entre las rutas más populares para descubrirlos se encuentra el circuito que une Bergen, Flåm, Myrdal y los fiordos de Aurland y Nærøy, considerado uno de los recorridos escénicos más destacados del país.

El itinerario combina trayectos ferroviarios, navegación y recorridos por pequeños pueblos enclavados entre montañas, permitiendo conocer de cerca algunos de los paisajes más emblemáticos del oeste "Norsk".

¿Cómo es el Tren de Flåm, el camino ferroviario que navega por los fiordos noruegos?

Uno de los puntos centrales del recorrido es el Flåmsbana o Tren de Flåm, una línea ferroviaria que conecta la localidad de Flåm con la estación de montaña de Myrdal. El trayecto tiene unos 20 kilómetros de extensión y atraviesa valles, cascadas, túneles excavados en la roca y laderas escarpadas.

Considerado una de las líneas ferroviarias más empinadas del mundo en vía convencional, salva un desnivel de más de 800 metros en aproximadamente una hora de viaje. La ruta ofrece vistas panorámicas de montañas nevadas, bosques y cursos de agua que forman parte del paisaje característico de los fiordos noruegos.

La experiencia suele completarse con un crucero por el Aurlandsfjord y el Nærøyfjord, este último reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Durante la navegación es posible observar paredes rocosas que se elevan casi verticalmente desde el agua, cascadas y pequeñas granjas ubicadas en zonas de difícil acceso.

Muchos viajeros también aprovechan para visitar miradores como Stegastein, situado a unos 650 metros de altura sobre el fiordo de Aurland, o recorrer senderos y rutas de senderismo que permiten apreciar el entorno natural desde distintos puntos.

¿Cómo hacer la ruta por los fiordos noruegos?

La mayoría de los recorridos parten desde Bergen, conocida como la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Desde allí se puede viajar en tren hasta Myrdal, continuar hacia Flåm y completar la experiencia con ferris o cruceros que conectan distintos fiordos de la región.

Por la combinación de transporte ferroviario, navegación y paisajes naturales, esta ruta se consolidó como una de las formas más populares de descubrir los fiordos noruegos y la geografía característica del oeste de Noruega.