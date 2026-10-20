Así será el megaproyecto inmobiliario que se desarrollará en una ex fábrica histórica de CABA

La emblemática fábrica de Alpargatas en Barracas se convertirá en un complejo de viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios recreativos.

La emblemática fábrica de Alpargatas en Barracas, uno de los edificios industriales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, está a punto de vivir una transformación histórica. El Gobierno porteño aprobó la factibilidad urbanística para un ambicioso proyecto inmobiliario que convertirá el antiguo establecimiento en un complejo de viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios recreativos.

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Con una inversión estimada en USD 100 millones, el emprendimiento llamado Palacio Molina abarcará una manzana delimitada por la avenida Regimiento de Patricios y las calles General Gregorio Aráoz de Lamadrid, Azara y Olavarría, donde se encuentra la sede de Casa FOA 2026. El terreno, de aproximadamente 12.698 metros cuadrados, conserva parte de la primera fábrica de Alpargatas Argentinas, construida en 1890.

La aprobación formal llegó a través de la Disposición N.º 2282/DGIUR/26 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. El aval se basó en informes técnicos de la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano y del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, aunque no habilita aún el inicio de obras, ya que falta completar otros trámites vinculados a la intervención en edificios protegidos.

¿Cómo será el ambicioso proyecto inmobiliario?

El proyecto está impulsado por GES Desarrollos, liderado por Fernando Barenboim. Según la presentación comercial, Palacio Molina contará con 436 unidades y una superficie total cercana a los 68.240 metros cuadrados. La documentación técnica urbanística indica una superficie proyectada de 65.543,68 metros cuadrados, combinando construcciones históricas con nuevas edificaciones.

El complejo se dividirá en varios sectores: Lofts del Palacio tendrá 26 unidades dentro de las construcciones originales; Distrito Molina incluirá 161 lofts industriales con plantas abiertas y doble altura; y Molina Home será el sector residencial de nueva construcción con 242 viviendas. Además, Molina Office ofrecerá cinco plantas destinadas a oficinas y espacios de trabajo compartido, junto a locales comerciales y servicios.

Entre los espacios comunes se esperan más de 7.000 metros cuadrados para recreación, con un parque central de unos 2.700 metros cuadrados, piscinas, gimnasio, spa, áreas gastronómicas y una terraza de 800 metros cuadrados. El diseño arquitectónico corre por cuenta del estudio Dujovne-Hirsch, que propone una fusión entre la recuperación de la arquitectura industrial original y la incorporación de volúmenes modernos.

Según la documentación técnica, el proyecto contempla una superficie existente de 23.897,84 metros cuadrados, sumando 38.015,22 metros cuadrados nuevos sobre el nivel del suelo y otros 3.630,62 metros cuadrados bajo tierra. El Consejo Asesor evaluó favorablemente la redistribución de la capacidad constructiva dentro de la manzana, pues no excede los límites permitidos.

Este inmueble forma parte de la historia industrial de Barracas, ya que la Fábrica Argentina de Alpargatas, fundada en 1885, desarrolló allí sus primeras instalaciones. La planta dejó de funcionar hace más de treinta años, pero conserva elementos arquitectónicos característicos como fachadas de ladrillo, estructuras metálicas y grandes espacios interiores.

Según el cronograma de los desarrolladores, las obras comenzarían en enero de 2027 y la primera etapa se completaría en 2028, aunque estas fechas no son oficiales y dependen de la tramitación administrativa. La normativa aprobada establece una vigencia de 180 días hábiles administrativos para presentar la documentación requerida antes de obtener el permiso de obra, incluyendo consultas específicas sobre edificios protegidos.

Mientras tanto, el edificio continúa siendo sede de Casa FOA 2026, la muestra de arquitectura, diseño interior y paisajismo que comenzó el 1 de octubre y estará abierta hasta el 1 de noviembre. La exposición ocupa unos 5.700 metros cuadrados y permite recorrer espacios que conservan la esencia industrial del lugar.