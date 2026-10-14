En Carapicuíba, en la Región Metropolitana de San Pablo, una vivienda de apenas 27 metros cuadrados construida con dos toneladas de plástico reciclado marcó un antes y un después para una familia numerosa en el marco de un proyecto solidario.

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Una de las cuestiones que más se destaca de la casa es que fue ensamblada en unas 15 horas mediante bloques modulares encastrados. Además, ofrece un hogar seguro y sustentable para Rejane Alves de Souza, de 45 años, madre de nueve hijos y abuela de doce nietos en Brasil.

Rejane enfrentó dificultades de salud y perdió su empleo formal, lo que la llevó a vivir en la comunidad vulnerable de Porto de Areia, en una precaria construcción sin condiciones básicas de higiene ni seguridad, lo cual era una gran problemática para ella y su familia. Gracias al proyecto Moradia Semente Eco Sustentável, que se concretó en julio de 2023, su realidad cambió radicalmente.

Este modelo innovador fue posible mediante la colaboración de la organización social TETO Brasil, la empresa Fuplastic, Amanco Wavin y la ONG Biosaneamento. En lugar de usar ladrillos tradicionales y cemento, utilizaron piezas plásticas que se encastran como si fueran bloques de Lego, lo que aceleró el armado de la estructura.

¿Cómo funciona la casa con plástico reciclado?

Las dos toneladas de plástico reciclado se destinaron a levantar tanto los muros perimetrales como los internos, mientras que la cubierta se fabricó con materiales reciclables provenientes de embalajes desechados, reutilizando residuos urbanos que suelen terminar en basurales o en el ambiente.

A pesar de su tamaño compacto, la casa ofrece lo esencial: una sala integrada a la cocina, un dormitorio separado y un baño completo. Además, cuenta con ventanas, aberturas y está conectada a la red eléctrica y de agua potable, brindando mayor comodidad y funcionalidad.

El proyecto incorporó tecnología para hacer la vivienda autosuficiente, con paneles solares para generar energía y canaletas para recolectar agua de lluvia. Para el saneamiento, se instaló un biodigestor que trata las aguas residuales, complementado con una zanja de infiltración que absorbe el efluente depurado, asegurando un manejo ecológico de los desechos.

Esta casa en Carapicuíba funciona como una unidad piloto dentro de los programas de hábitat popular de TETO Brasil. La organización apunta a replicar este modelo modular para llegar a mil soluciones habitacionales, aunque esto dependerá de la disponibilidad de fondos, materiales y condiciones técnicas de los terrenos.