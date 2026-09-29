Así es la nueva mansión de Messi en Florida que costó 8 millones de dólares

Lionel Messi adquirió una nueva mansión en Bay Colony, Fort Lauderdale, por US$ 8 millones a través de la sociedad Sadani LLC. La propiedad, contigua a su residencia comprada en 2023, amplía su patrimonio inmobiliario en Florida a un total de 15 dormitorios, 1.689 metros cuadrados y una inversión combinada de US$ 18,75 millones.

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¿Dónde queda la nueva mansión de Lionel Messi y cuánto pagó por ella?

Mientras el mundo debate sobre la despedida de Messi de la Selección argentina, el crack rosarino sigue haciendo jugadas maestras fuera del campo: acaba de adquirir una nueva mansión en Florida, sumando otro activo a su creciente patrimonio inmobiliario.

La propiedad está ubicada en Bay Colony, un exclusivo barrio privado de Fort Lauderdale, justo al lado de la casa que Messi y su familia compraron en 2023 por US$ 10,75 millones. Ambas residencias juntas suman unos 1.689 metros cuadrados cubiertos, con 15 dormitorios y un terreno aproximado de 3.520 metros cuadrados con más de 100 metros de frente al agua.

Esta nueva compra se realizó a través de Sadani LLC, una sociedad constituida en agosto de 2023 y dirigida por Alfonso Nebot Armisen, el histórico gestor financiero de Messi. Según informó The Real Deal, esta firma pagó US$ 8 millones por la casa ubicada en 71 Compass Lane, que cuenta con 715 metros cuadrados cubiertos, siete dormitorios, seis baños y medio, pileta y cerca de 49 metros de frente al agua.

Según informó Forbes, los vendedores, la casa está contigua a la residencia que Messi compró en septiembre de 2023 en 91 Compass Lane, una propiedad con 974 metros cuadrados cubiertos, ocho dormitorios, nueve baños y medio, pileta, tres cocheras, dos muelles y cerca de 52 metros de frente al agua. En total, la inversión en ambas casas alcanza US$ 18,75 millones, aunque hasta el momento no se conocen planes para fusionarlas o realizar reformas conjuntas.

¿Qué propiedades tiene Lionel Messi en Estados Unidos?

Pero esta adquisición en Florida es solo una pieza más en el vasto rompecabezas inmobiliario que Messi construye desde hace años. Antes de su llegada a Inter Miami, el futbolista ya había invertido en propiedades en Estados Unidos, como departamentos de lujo en Miami, y en hoteles en España y Andorra.

Entre sus inversiones destacan un departamento en Porsche Design Tower (Sunny Isles Beach) adquirido en 2019 por US$ 5 millones, que cuenta con un sistema exclusivo para subir autos hasta el piso de la residencia, y un piso completo frente al mar en Regalia, comprado en 2021 por US$ 7,3 millones, que en 2026 se ofreció en venta por casi el doble.

Además, en 2025 firmó contratos para comprar cuatro departamentos en Cipriani Residences Miami, un lujoso desarrollo de Brickell, con precios que rondan los US$ 7,5 millones por unidad. El proyecto estará terminado y listo para habitar en el tercer trimestre de 2027.

De la cancha al mercado de valores: Edificio Rostower Socimi y sus inversiones

Más allá de sus propiedades particulares, Messi también canaliza sus inversiones a través de Edificio Rostower Socimi, una sociedad inmobiliaria que cotiza en bolsa y posee hoteles, oficinas y viviendas. Messi preside el consejo de administración, mientras que su esposa, Antonela Roccuzzo, ocupa la vicepresidencia.

Esta compañía debutó en Portfolio Stock Exchange en diciembre de 2024 con una capitalización inicial cercana a US$ 254 millones. En marzo de 2026, una inyección de capital elevó su valor a unos US$ 277 millones. En ese contexto, la sociedad adquirió en mayo de 2026 un edificio en Barcelona por US$ 13,1 millones.

Castelldefels, "La Fortaleza" de Funes y su cadena hotelera MiM Hotels

En cuanto a sus residencias personales, Messi vivió más de diez años en Castelldefels, cerca de Barcelona, donde compró una casa en 2009 por cerca de US$ 2 millones y la fue ampliando hasta alcanzar un valor estimado de US$ 7 millones. La propiedad cuenta con pileta, gimnasio, spa, sala de cine, terrazas amplias y hasta una cancha de fútbol con vistas al mar Mediterráneo.

En Argentina, una de sus casas más conocidas es La Fortaleza, ubicada en Kentucky Club de Campo, Funes, cerca de Rosario, donde invirtió inicialmente US$ 4 millones. Esta residencia ocupa varios lotes con amplios jardines, pileta, gimnasio, cine privado y cochera subterránea. La familia Messi también participa en proyectos inmobiliarios en Rosario, como Carrasco M, un complejo residencial en construcción con una inversión prevista de US$ 7 millones, que tendrá 24 viviendas, cocheras, gimnasio y espacios verdes.

Por último, Messi incursionó en el sector hotelero con MiM Hotels, una cadena boutique que comenzó en 2017 en Sitges y que hoy suma seis hoteles en España y Andorra. En 2025, Meliá Hotels International asumió la gestión de estos establecimientos, manteniendo a Messi como propietario mientras se encarga de la operación.