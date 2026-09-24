Rafael Nadal, uno de los máximos referentes del tenis mundial y con 22 títulos de Grand Slam en singles, abrió una ventana a su mundo íntimo gracias a una docuserie estrenada en Netflix. La producción no solo incluye a su familia, como su tío y exentrenador Toni Nadal, su hermana, su madre y su esposa, sino que también muestra detalles inéditos de su vida diaria y su hogar en Porto Cristo, Mallorca.

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Una propiedad exclusiva en Porto Cristo: historia, valor y superficie

La residencia del deportista, ubicada en la isla española donde nació y creció, tiene una historia particular. En 2013, el tenista y su esposa Mery Perelló adquirieron esta mansión con salida directa al mar por cerca de 4 millones de euros, un 30% menos que su precio inicial, según datos de Idealista. La vivienda cuenta con 1500 m² habitables y está emplazada sobre un terreno de 7000 m² en primera línea de costa.

De salvarse de un proyecto inmobiliario a una ambiciosa remodelación

Este inmueble se encuentra justo frente a la casa de los padres de Nadal y logró evitar ser demolido para dar lugar a un edificio de hasta 75 departamentos, un proyecto que despertaba interés en inversores internacionales de Suiza, Alemania y Rusia. La mansión original necesitaba una renovación profunda, lo que llevó a Nadal a demolerla.

Sin embargo, por complicaciones burocráticas, el tenista debió esperar varios años para obtener los permisos y poder vivir en la nueva construcción. Durante ese tiempo, residió en un edificio cercano y en la casa de sus padres. La reforma estuvo a cargo del arquitecto mallorquín Tomeu Esteva, quien supervisó el proyecto con especial atención a la integración del paisaje y las vistas al mar.

Pileta panorámica, helipuerto y puerto privado: los lujos por dentro

Situada sobre un acantilado, la casa aprovecha al máximo su entorno mediterráneo. Entre sus espacios destacan una amplia pileta con vista panorámica, un gimnasio, spa, habitaciones muy espaciosas y diferentes áreas pensadas para el descanso y la relajación.

Además, el hogar tiene acceso directo al mar y espacio para la embarcación personal de Nadal, quien es un apasionado de la navegación y dueño de un yate. También incluye un helipuerto, un detalle que refuerza el lujo y exclusividad de la propiedad.

Tranquilidad en la costa mallorquina y la llamativa anécdota de los jóvenes locales

El entorno de Porto Cristo, ubicado en la costa este de Mallorca, es conocido por su tranquilidad en comparación con otros puntos turísticos de la isla y su cercanía a rutas y áreas naturales. En una entrevista radial, Nadal contó que “los jóvenes de Manacor suelen tirarse al agua en un acantilado cercano y que en el recorrido suelen ‘cruzar por la propiedad’”, lo que añade un toque de cercanía y vida local a este imponente lugar.