Así es la mansión de Diego Simeone en Madrid: lujo, diseño y detalles únicos

Diego Simeone lleva 15 años instalado en Madrid junto a su pareja Carla Pereyra, y su hogar refleja a la perfección la combinación de elegancia y confort. La mansión, ubicada en La Finca, una de las zonas más exclusivas de la capital española, tiene una superficie de 1900 metros cuadrados que se distribuyen en espacios amplios, luminosos y con un diseño que invita a la calidez.

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El living se destaca como el corazón de la vivienda, con un enorme sofá blanco de formas curvas que se convierte en el punto de encuentro principal. Los tonos neutros dominan la decoración, con madera natural en paneles y estructuras que aportan un toque acogedor, mientras que los muebles tapizados en blanco y beige generan una atmósfera elegante y despejada. Además, la mesa amplia, los sillones blancos y una alfombra grande completan un ambiente de diseño contemporáneo y sobrio.

Los detalles personales son clave en la ambientación: sobre la mesa de centro se encuentran libros de arte y diseño, velas, flores y objetos decorativos, entre ellos varios girasoles que aportan un vibrante punto de color. En las paredes, grandes obras de arte abstractas con colores intensos se convierten en protagonistas visuales que contrastan con las tonalidades neutras del entorno.

Una chimenea revestida en madera se integra al living, reforzando la sensación de refugio y confort. La iluminación combina la luz natural con puntos artificiales discretos que mantienen la estética limpia y moderna. También hay instrumentos musicales y muebles de madera que suman un toque personal y cálido a la decoración general.

Desde el exterior, la mansión mantiene las líneas limpias y el uso de materiales naturales como la madera y paredes claras. La entrada está marcada por grandes puertas de madera y rodeada de vegetación, mientras que los amplios jardines se conectan visualmente con el interior de la casa. La galería funciona como un espacio de transición entre el exterior y los ambientes internos, potenciando la sensación de amplitud y luminosidad.

Los Simeone, una familia numerosa

Carla Pereyra, pareja de Simeone, nació en Entre Ríos y comenzó su carrera como modelo antes de radicarse en Europa. Más allá de su trayectoria en el mundo de la moda, construyó una importante presencia en redes sociales donde suele compartir momentos familiares y detalles de su lujoso hogar junto al entrenador.

La pareja se conoció en 2013, cuando Simeone ya estaba instalado en Madrid y era padre de sus tres hijos: Giovanni, Gianluca y Giuliano. Según Pereyra, el inicio de su relación estuvo marcado por la distancia y largas conversaciones telefónicas, ya que ella vivía en Buenos Aires y él tenía su vida profesional en España. Con el tiempo, consolidaron un vínculo estable y formaron una familia ensamblada.

Se casaron en 2019 y tuvieron dos hijas, Francesca y Valentina. Carla Pereyra logró también forjar un perfil propio: trabajó como modelo, participó en campañas y eventos vinculados con la moda, y se convirtió en una figura activa en las redes sociales, mostrando un costado más allá de su relación con Simeone.