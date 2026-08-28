Qué va a pasar con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: la fuerte decisión del Cholo Simeone

Julián Álvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid mientras mantiene firme su convicción de querer jugar en el Barcelona. La dirigencia del "Colchonero" no quiere que se concrete este traspaso más allá del deseo del jugador y ahora volvió a habar Diego "Cholo" Simeone. El DT argentino se refirió al presente del delantero surgido en River Plate y tomó una tajante decisión pensando en lo que se viene para su equipo en LaLiga de España.

Simeone tomó una brutal decisión con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Este sábado 29 de agosto, el elenco español enfrenta al Sevilla como visitante y la "Araña" no dirá presente. El entrenador lo dejó en claro este viernes en conferencia y aseveró que está en la misma línea que los dirigentes: "Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme que es el Sevilla y que evidentemente Julián no va a estar mañana".

De esta manera, Julián Álvarez tendrá que seguir esperando para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona, club que hizo todo lo posible hasta ahora para contratarlo. El "Colchonero" no lo permite, aunque sí aceptaría venderlo al Arsenal, lo cual tampoco pretende el delantero campeón de todo con la Selección Argentina. Un detalle no menor es que la cláusula de rescisión del atacante es de 500 millones de euros y su contrato se extiende hasta el 30 de junio del 2030.

Cuándo juega el Atlético de Madrid sin Julián Álvarez vs. Sevilla por LaLiga de España: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo correspondiente a la tercera fecha de LaLiga de España tendrá lugar este sábado 29 de agosto desde las 16.30 de nuestro país en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En cuanto a la transmisión del encuentro, estará a cargo de DSports. En cuanto al delantero argentino, todavía no está definido su futuro y espera que todo se resuelva antes del 1° de septiembre, cuando cierra el mercado de pases en Europa.

Diego "Cholo" Simeone confirmó que Julián Álvarez no jugará vs. Sevilla

El comunicado del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez y el Barcelona

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.