Durísimo comunicado urgente de Atlético Madrid sobre Julián Álvarez: "No negociar"

La novela sobre el futuro de Julián Álvarez continúa en España, ya que Atlético de Madrid se niega a venderlo a Barcelona, el único club al que el delantero de la Selección Argentina quiere marcharse. Después de los "tironeos" por el atacante de 26 años en los últimos tiempos, ahora la institución de la capital publicó un nuevo comunicado durísimo al respecto de esta compleja situación.

En el escrito, desde el cuadro "Colchonero" dejaron en claro una vez más que no hay chances de que el traspaso sea al conjunto de Catalunya, al margen de la oferta de 120 millones de euros que "sigue sobre la mesa" según el presidente Joan Laporta. Aunque Arsenal de Inglaterra ofreció 150 millones, el ex River Plate ya dejó en claro que no es su intención regresar a Inglaterra por el momento tras su paso de dos temporadas por Manchester City.

El comunicado de Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "No negociar el traspaso a Barcelona"

El comunicado de Atlético de Madrid por la novela de Julián Álvarez.

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.

Julián Álvarez, otra vez ausente en el entrenamiento

Por segunda jornada consecutiva, el atacante de la "Albiceleste" no estuvo en la práctica matutina en el predio rojiblanco, bajo las órdenes de su compatriota Diego "Cholo" Simeone. Si bien el goleador cordobés argumentó que sufre una indisposición, los rumores indican que no se entrena esta semana porque espera alguna transferencia sobre el cierre del mercado de pases en Europa, que será el 1 de septiembre.

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez en Atlético de Madrid es de 500 millones de euros y su contrato se extiende hasta el 30 de junio del 2030.