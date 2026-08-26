Emiliano "Dibu" Martínez está a un paso de definir su futuro en el fútbol de Europa. El arquero campeón de todo con la Selección Argentina dejaría el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra para pasar a otro equipo del mismo certamen y todo indica que ya aceptó la transferencia. Con algunos detalles todavía por confirmar, el marplatense podría seguir su carrera en el Chelsea y ser compañero de otros futbolistas de la "Albiceleste" que son parte del plantel de Xabi Alonso.

Dibu Martínez, muy cerca de irse a Chelsea ahora

Según aseguró el periodista Fabrizio Romano, el club inglés está en negociaciones con el entorno de Martínez por un posible "fichaje tardío". "El portero argentino ha sido ofrecido al Chelsea ya que Suzuki será el portero titular en Villa", añadió y sostuvo que los "Blues" están considerando esta opción. Además, aseveró que el "Dibu" estaría "abierto a unirse si el club decide avanzar con el acuerdo". De esta manera, la decisión final la tendrán los dirigentes del conjunto de Londres que todavía no lo definieron.

La decisión de Unai Emery de contar con el arquero japonés en su club relegaría al "Dibu" al banco de suplentes a pesar de ser una de las grandes figuras en la obtención de la última UEFA Europa League. Ahora será momento de afrontar la Champions y tampoco será el caso del guardameta de la Selección Argentina si finalmente cambia de equipo en Inglaterra. Lo cierto es que el elenco en el que se desempeñan Enzo Fernández y Valentín "Colo" Barco tampoco jugará un torneo continental ya que quedaron en décimo lugar y fuera de la zona de copas en la temporada 2025/26.

Fabrizio Romano confirmó la posible chance de que Emiliano "Dibu" Martínez sea refuerzo del Chelsea

Qué dijo el DT del Aston Villa y por qué Dibu Martínez no llegó a Juventus

"Nos transmitió la posibilidad de tener otro reto en su carrera. No sólo ahora, sino también el año pasado estaba pensando en la posibilidad de cambiar", aseveró el entrenador español en conferencia de prensa acerca del arquero de la Selección Argentina en la previa del debut de su equipo en la Premier League. A su vez, lo definió como fantástico más allá de que ya no tendrá lugar en el primer equipo.

Por otro lado, la Juve" había mostrado interés en contratar al arquero argentino y llegó a presentar una propuesta cercana a los 6 millones de euros. Sin embargo, Aston Villa pretendía obtener al menos 15 millones para desprenderse del campeón del mundo. La diferencia económica fue uno de los principales obstáculos para avanzar en la operación. A eso se sumaron las dudas de la dirigencia italiana relacionadas con el estado físico del arquero y el equipo italiano buscó otra alternativa.

Los números de Dibu Martínez en su carrera