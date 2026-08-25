La nueva estrategia del Manchester City para sacar a Enzo Fernández del Chelsea

A días de que el mercado de pases de Europa llegue a su fin, el Manchester City planea avanzar con un nuevo intento para quedarse con la ficha de Enzo Fernández, que se muestra abierto a irse del Chelsea. Eso sí, la propuesta tendrá que ser una que haga bastante ruido en lo económico para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Mientras que el conjunto de Londres planea un fichaje para tentar al argentino.

"El Manchester City planea intentarlo de nuevo por Enzo Fernández después de completar ventas, ya que es el objetivo principal deseado por Maresca. El City mantiene un contacto diario de club a club con el entorno de Enzo. El Chelsea solo consideraría vender si pueden mejorar su plantilla", expresó Fabrizio Romano en su cuenta de X (ex Twitter). La clave se encuentra en que el conjunto ciudadano pueda pagar el precio del volante.

Hasta el momento, no hay un precio fijo que se haya acordado entre los clubes como lo máximo a negociar, pero los trascendidos exponen que el argentino podría cambiar de camiseta por una cifra de 140 millones de euros netos. Hay que recordar que el mercado de pases va a cerrar el próximo martes 1 de septiembre y no volverá hasta diciembre. Es por ello que las charlas durante la semana serán claves, pero tendrán que contar con cierta rapidez.

Por otro lado, los medios de Europa exponen que el Manchester City hará todo lo posible para que Enzo Fernández se ponga su camiseta, pero tienen alternativas en caso de que las charlas colapsen de manera indefinida. Esto es producto de que también mantienen charlas con Ayyoub Bouaddi del Lille de Francia, que fue una de las figuras del Mundial.

El hecho de que el City tiene dinero para poder realizar la compra de la ficha, pero el precio de 140 millones es uno que no estaría dispuesto a pagar del todo. En el vigente mercado se desprendió de Rodri al Barcelona por 75 millones de euros y Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah de Arabia Saudita por 61 millones.

¿Y si se juntan en Londres?

Por otro lado, los medios de España señalan que el Chelsea se metió en las charlas y quiere quedarse con la ficha de Julián Álvarez para darle un salto de calidad a su frente de ataque. Lo particular en este caso es que el Atlético de Madrid se encuentra dispuesto a negociar la salida y no va a exigir los 500 millones de euros que pide para romper su cláusula de salida. Aunque no se habla de una cifra menor a los 80 millones.

Otros de los clubes interesados en quedarse con la ficha del argentino es el Arsenal, pero no dispone de tanto dinero para romper el mercado de pases a una semana de su cierre. Lo que permite pensar que el atacante podría jugar en el conjunto azul de Londres y reencontrarse con Enzo Fernández o quedarse una temporada en el banco de suplentes del Atlético.



