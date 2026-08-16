El enemigo número 1: el feroz ataque contra Enzo Fernández en Inglaterra

Enzo Fernández se convirtió en el centro de atención en Inglaterra luego de su retorno al Chelsea en Stamford Bridge, donde vivió un momento tenso por la reacción dividida de la hinchada. El mediocampista argentino fue abucheado por una parte de los fanáticos, mientras que otra grada le brindó su apoyo. Esta situación se dio luego del gol polémico que marcó en las semifinales del Mundial 2026, que generó un fuerte debate en el país europeo.

Los medios británicos no tardaron en reflejar esta controversia en sus portadas, enfocándose más en el contexto extradeportivo y las negociaciones que en el desempeño de Fernández ante la Real Sociedad. El Sunday Mirror Sport tituló con contundencia: “PUBLIC ENEMY NO.1 (ENEMIGO PÚBLICO NO.1)”, destacando que “incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial”.

Sunday People Sport también se sumó a la tónica crítica con el encabezado “BOO FLAG (Bandera de abucheos)”, interpretando los silbidos como una señal para que Fernández deje el Chelsea. En cambio, The Sunday Telegraph optó por un enfoque más mesurado con el título “Fernández booed (Fernández abucheado)”, mencionando la recepción hostil ligada a las versiones sobre una posible transferencia valuada en 120 millones de libras.

El regreso de Fernández al equipo fue el sábado, en el último amistoso antes del inicio de la temporada, con una victoria 3-1 sobre la Real Sociedad. El mediocampista ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Reece James, quien le entregó la cinta de capitán antes de salir. La respuesta de la tribuna fue ambivalente: mientras una parte lo silbó, otra lo ovacionó y cantó “Ohhh Enzo Fernández”.

El interés del Manchester City por Enzo Fernández fue el motor de la polémica. El club londinense estableció un plazo para recibir ofertas por el futbolista, fijando una cifra cercana a las 120 millones de libras esterlinas (más de 160 millones de dólares). Sin embargo, el tiempo para presentar una propuesta que cumpliera esas condiciones expiró sin novedades, lo que indica que el campeón del mundo permanecerá en Chelsea para la temporada 2026/27.

A pesar de ello, periodistas especializados como Fabrizio Romano señalaron que Manchester City sigue evaluando la posibilidad de hacer una oferta, incluso trabajando en ventas para financiar la compra. En medio del revuelo, Oliver Holt, en su columna de opinión en el Daily Mail, calificó a Enzo Fernández como “la cara del juego sucio”.

Por otro lado, Xabi Alonso, el nuevo entrenador del Chelsea, mostró su respaldo al volante argentino. Tras sus vacaciones posmundialistas, Fernández volvió a los entrenamientos, sumó minutos en el último ensayo de pretemporada y recibió la cinta de capitán frente a la Real Sociedad, además de contar con el apoyo de varios compañeros al finalizar el encuentro.