De ser una promesa de Boca a sumarse a un equipo del Grupo Manchester City

El Grupo City es uno de los conglomerados más importantes del mundo del fútbol, ya que es utilizado para captar determinados jugadores con el objetivo de tener a disposición futuras promesas que luego puedan escalar de categoría y competencia. En las últimas horas, se conoció que un juvenil de Boca fue transferido a una filial de este conglomerado para que gane rodaje, termine de formarse y, eventualmente, regrese con una clara posibilidad de integrar el plantel.

“Santiago Zampieri, lateral izquierdo de Boca, pasó a préstamo al City Torque de Uruguay hasta el 30 de junio de 2027. El juvenil va sin cargo y con opción de compra”, señaló el periodista Leandro Aguilera. Lo particular de este préstamo es que el club pretende observar cómo se desempeña en una liga como la uruguaya, aunque resulta llamativa la presencia de una opción de compra cuyo monto todavía se desconoce.

“Formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors, Zampieri es un lateral izquierdo categoría 2007 que llegó al club en infantiles. Durante su etapa en las juveniles convirtió seis goles y se consagró campeón con la Séptima División en 2023. Su rendimiento lo llevó a la Reserva, en la que debutó en 2024 y se consolidó rápidamente como una pieza importante para el equipo de Mariano Herrón. En esa categoría fue campeón de la Liga y el Trofeo de Campeones 2025”, expresa el comunicado que Boca difundió en su sitio web oficial.

Por otro lado, es importante mencionar que Santiago Zampieri, antes de marcharse, tuvo una charla importante con la dirigencia de Boca, ya que le ofrecieron extender su vínculo. Algo no menor porque, en caso de rendir, el club podría repatriarlo y no existe el riesgo de que quede con el pase en su poder. El nuevo contrato se extiende hasta finales de 2030. Si todo resulta de manera favorable, no sería de extrañar que en diciembre sea repescado.

¿Cuántos equipos forman parte del Grupo City?

Lo primero que hay que mencionar es que el Manchester City forma parte del conglomerado y es el más importante de todos, debido a que el grupo dispone del 100% de los derechos. Mientras que el Melbourne City de Australia, Montevideo City Torque de Uruguay y Troyes de Francia son otras de las filiales en las que también adquirió el control absoluto, tanto de las decisiones deportivas como de las administrativas de las instituciones que forman parte de este conglomerado.

Mientras tanto, el Lommel SK de Bélgica pertenece en un 99% al Grupo City; el Esporte Clube Bahia de Brasil, en un 90%; el New York City FC de Estados Unidos y Palermo de Italia, en un 80%; el Mumbai City de India, en un 65%; el Girona de España, en un 47%; y el Sichuan Jiuniu FC de China, en un 29,7%.

Esto quiere decir que no toman todas las decisiones en aquellos clubes donde no poseen la totalidad de las acciones, pero disponen de un peso más que considerable, especialmente en cuestiones como la contratación de jugadores. El caso más emblemático es el del Diablito Echeverri, quien pasó al conjunto español con el objetivo de sumar minutos y luego regresó a la sede central en Inglaterra debido a su buen desempeño.

Además, existen otros integrantes dentro del Grupo City, como las academias que se encuentran dispersas en diferentes partes del mundo. Se trata de una manera de captar jugadores, pero lo particular es que el elegido no sabe, hasta determinado momento, cuál podría llegar a ser su destino en caso de que el grupo tome la decisión de ficharlo.