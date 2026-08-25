Qué va a pasar con Julián Álvarez: el cambio de postura de Atlético de Madrid con un club que lo quiere

Julián Álvarez atraviesa un momento tenso en Atlético de Madrid y su futuro quedó entre Barcelona y Arsenal, con posturas muy diferentes.

La situación Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena europea. Tras el destrato que padeció el fin de semana, Atlético de Madrid analiza seriamente la posibilidad de desprenderse del delantero de la Selección Argentina, Barcelona mantiene su interés y Arsenal aparece como una alternativa concreta. El escenario se tensó después de los últimos episodios entre el futbolista y los hinchas, aunque la decisión final todavía depende de una pieza clave: la voluntad de la "Araña" .

En las últimas horas, el conflicto tuvo un giro inesperado. El delantero argentino, que llegó al conjunto español procedente del Manchester City como una de las grandes apuestas del club, ahora aparece en el centro de una disputa que involucra a dos gigantes del fútbol europeo.

Según informó el periodista José Álvarez en El Chiringuito, la dirigencia del Atlético estaría buscando activamente una salida para el futbolista. Incluso, el club habría iniciado contactos con Arsenal con la intención de acercar posiciones y encontrar una solución antes del cierre del mercado. La postura de la institución madrileña tendría una condición determinante: Julián no debería terminar en Barcelona.

El Atlético considera al conjunto catalán un rival directo y no estaría dispuesto a facilitarle la llegada de una de sus principales figuras. Por eso, mientras el Arsenal aparece como una alternativa que la dirigencia rojiblanca estaría dispuesta a explorar, la puerta del Barcelona permanece prácticamente cerrada. La operación con el club inglés podría alcanzar una cifra cercana a los 150 millones de euros, un monto que marcaría un impacto enorme en el mercado europeo.

Arsenal aparece como una posible salida

En Londres siguen atentos a todo lo que sucede con el delantero argentino. Arsenal analiza la situación y podría avanzar por Julián Álvarez, aunque existe una condición indispensable para que la operación llegue a buen puerto. El futbolista debe estar convencido de dar ese paso.

El especialista en transferencias Fabrizio Romano explicó que el conjunto inglés solamente presentaría una propuesta si la "Araña" abre la puerta a un traspaso. Es decir, el interés económico y deportivo existe, pero la decisión del jugador será determinante.

En la misma línea, el entrenador Mikel Arteta habría dejado claro que no quiere incorporar a Álvarez como una solución de emergencia. El técnico pretende que el argentino esté plenamente convencido de formar parte del proyecto del Arsenal. El antecedente reciente tampoco ayuda a la relación entre Julián y Atlético de Madrid.

El fuerte rechazo de los hinchas del Atlético

El vínculo entre Julián y los hinchas del Atlético de Madrid sufrió un golpe importante en las últimas semanas. En el regreso al estadio Metropolitano, el delantero fue recibido con una fuerte silbatina por parte de los aficionados. Tras el partido, además, se retiró hacia los vestuarios en soledad mientras sus compañeros permanecían en el campo agradeciendo el respaldo del público.

La situación expuso una relación que atraviesa un momento delicado. El delantero argentino, que durante su primera temporada fue una de las principales figuras del equipo, quedó ahora en una situación incómoda. Y ese clima también habría influido en la postura de la dirigencia, que empezó a contemplar seriamente una transferencia. Sin embargo, no todos dentro del club tendrían exactamente la misma mirada.

Barcelona sigue siendo el gran deseo de Julián

Mientras Atlético de Madrid intenta encontrar una salida por fuera de España, Álvarez tendría una preferencia muy marcada: Barcelona. El delantero no estaría convencido de regresar a Inglaterra y su intención sería continuar su carrera en España. De acuerdo con diferentes reportes, el atacante considera al conjunto catalán como su destino ideal.

Incluso, algunos movimientos del propio jugador en redes sociales fueron interpretados como señales de su deseo de vestir la camiseta azulgrana. Una de ellas fue un "Me Gusta" en TikTok a una publicación que lo vinculaba directamente con Barcelona. El problema es que su deseo choca de frente con la postura del Atlético.

La dirigencia encabezada por Miguel Ángel Gil Marín y Mateu Alemany no quiere negociar con Barcelona ni con Real Madrid. La intención sería transferir al argentino solamente a un club extranjero. De esta manera, el Arsenal aparece como el principal candidato para destrabar una situación que, por ahora, parece lejos de tener una resolución sencilla.

Simeone también mira con atención el futuro del delantero

En medio de la disputa interna, Diego Simeone también tiene una posición definida. El entrenador argentino comparte la idea de que cualquier futbolista que permanezca en el plantel debe estar completamente comprometido con el proyecto.

Esto agrega otro elemento a un escenario que ya es complejo. Julián tiene 26 años y todavía posee un enorme valor de mercado. Por eso, para Atlético de Madrid una eventual transferencia podría representar una importante inyección económica y permitirle reorganizar su plantel.

La cuestión es encontrar el destino adecuado. Barcelona es el club que quiere el jugador, pero el Atlético no desea reforzar a un rival directo. Arsenal aparece como la alternativa que puede satisfacer a la dirigencia, aunque necesita primero convencer al delantero.