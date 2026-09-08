Así es Estancia Vicentina, el ambicioso proyecto inmobiliario de Pablo Aimar en Córdoba

Pablo Aimar, el exfutbolista cordobés reconocido a nivel nacional e internacional, regresa a su ciudad natal, Río Cuarto, pero esta vez no con la pelota en los pies, sino como socio de un ambicioso proyecto inmobiliario. La iniciativa se llama Estancia Vicentina y apunta a desarrollar un loteo exclusivo en la zona oeste de la ciudad.

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La sociedad está integrada por la familia Aimar, con una participación del 35 por ciento, junto a la familia Mondino, que posee el 50 por ciento, y la familia Zizzias, con el 15 por ciento. La empresa desarrollista está bajo la administración del arquitecto Daniel Marconetto, quien destacó que se trata de un emprendimiento residencial de escala acotada orientado a un segmento premium, con un alto nivel de servicios.

Los detalles de la Estancia Vicentina

El proyecto comprende 160 terrenos con superficies que oscilan entre los 600 y 1.000 m². “Es un elemento fundamental que sea con pocos vecinos, por el tema de la seguridad y la prevención”, explicó Marconetto, subrayando la propuesta de valor del barrio cerrado. El loteo se extiende sobre un predio total de 60 hectáreas, de las cuales 18 se urbanizan en esta primera etapa. Además, la sociedad cuenta con tierras colindantes que podrían permitir triplicar la escala del desarrollo en el futuro, lo que abre posibilidades para una expansión importante.

La ubicación estratégica del emprendimiento resulta clave: está ubicado sobre el corredor de la avenida Presidente Perón, un punto neurálgico que se potenciará con la construcción de una autopista y un viaducto anunciados por el Gobierno provincial, conectando el este y el oeste de Río Cuarto de manera directa.

Estancia Vicentina contará con dos accesos principales, uno por calle Palestina y otro por avenida Presidente Perón. En el corazón del predio se ubicará un clubhouse de entre 800 y 900 m², que incluirá salones para eventos, gimnasio, pileta climatizada, amplios espacios verdes con riego por aspersión y seguridad perimetral.

El diseño del barrio busca consolidar un perfil boutique, diferenciándose de las urbanizaciones masivas. La escala reducida facilita la interacción entre vecinos, el mantenimiento y un control interno más efectivo, aspectos muy valorados por los potenciales residentes.

La respuesta del mercado superó las expectativas iniciales: ya se comercializó cerca del 40% de los lotes en preventa, impulsados por una rentabilidad estimada en torno al 30% para los primeros inversores. La financiación puede extenderse hasta en 48 meses, mientras que la obra tiene un plazo previsto de 30 meses.

Actualmente, el desarrollo genera empleo para unas 40 personas en actividades como cerramiento perimetral, portales de acceso y movimiento de suelo, con el objetivo de llegar a unos 100 trabajadores en los momentos de mayor actividad. La hoja de ruta para finales de 2026 contempla un avance del 50% a 60% en las redes de agua y cloacas, un 60% de construcción del clubhouse y la finalización total de los portales de ingreso, consolidando el progreso hacia la entrega en tiempo y forma.