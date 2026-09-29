Finalizó la votación del Balón de Oro con Lionel Messi entre los nominados: cuándo será la entrega del premio

La cuenta regresiva para conocer al ganador del Balón de Oro 2026 ya comenzó: este lunes, cerró oficialmente la votación y los cien periodistas seleccionados de distintos países completaron sus listas para definir al próximo ganador del prestigioso premio individual. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la gala y en la posibilidad de que Lionel Messi, después de su excepcional actuación en el Mundial 2026, gane la distinción por novena vez en su carrera profesional.

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La ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres, y el período evaluado para definir al próximo vencedor se definió entre el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final entre la Selección Argentina y España. La expectativa crece a medida que se acerca la fecha, especialmente por la presencia de los grandes nombres que fueron incluidos entre los 30 nominados por France Football.

Balón de Oro 2026: así son los criterios para la votación del premio

Los periodistas deben tener en cuenta diferentes criterios al momento de definir sus votos: el rendimiento individual, la capacidad para ser decisivo, los títulos conquistados con sus equipos y el comportamiento dentro del campo de juego. A partir de esos aspectos, cada integrante del jurado confecciona su propio ranking.

La metodología establece que cada periodista selecciona 10 futbolistas y reparte los puntos de acuerdo con el orden elegido: el primero recibe 15 unidades, el segundo 12 y el tercero 10. Desde el cuarto puesto hasta el décimo, la puntuación desciende progresivamente de 8 a 1.

Los nominados al Balón de Oro 2026, con Messi y Lautaro Martínez

France Football, por su parte, ya dio a conocer los 30 nominados que compiten por quedarse con el premio. Entre ellos aparecen varias de las principales figuras del fútbol internacional y también Messi, cuya presencia vuelve a generar expectativa entre los argentinos a pocos días de su retiro oficial de la 'Albiceleste'.

Lionel Messi (Inter Miami y Selección Argentina).

(Inter Miami y Selección Argentina). Lautaro Martínez (Inter de Milán y Selección Argentina).

(Inter de Milán y Selección Argentina). Harry Kane (Bayern Munich y Selección de Inglaterra).

Jude Bellingham (Real Madrid y Selección de Inglaterra).

Declan Rice. (Arsenal y Selección de Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid y Selección de Brasil).

Fabián Ruiz (PSG y Selección de España).

Ferrán Torres (PSG y Selección de España).

Vitinha (PSG y Selección de Portugal).

Dayot Upamecano (Bayern Munich y Selección de Francia).

Bruno Fernandes (Manchester United y Selección de Portugal).

Pau Cubarsi (Barcelona y Selección de España).

Marc Cucurella (Real Madrid y Selección de España).

Ousmane Dembélé (PSG y Selección de Francia).

Luis Díaz (Bayern Munich y Selección de Colombia).

Lamine Yamal (Barcelona y Selección de España).

Erling Haaland (Manchester City y Selección de Noruega).

Gabriel Magalhaes (Arsenal y Selección de Brasil).

Achraf Hakimi (PSG y Selección de Marruecos).

Khvicha Kvaratshelia (PSG y Selección de Georgia).

Sadio Mané (Al Nassr y Selección de Senegal).

Marquinhos (PSG y Selección de Brasil).

Kylian Mbappé (Real Madrid y Selección de Francia).

Nuno Mendes (PSG y Selección de Portugal).

Joao Neves (PSG y Selección de Portugal).

Michael Olise (Bayern Munich y Selección de Francia).

William Pacho (PSG y Selección de Ecuador).

Julián Quiñones (Al Qadisiyah y Selección de México)

Rodri (Manchester City - Barcelona y Selección de España).

Los arqueros candidatos al Balón de Oro 2026, con Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez (Selección Argentina - Aston Villa - Chelsea).

(Selección Argentina - Aston Villa - Chelsea). Vozinha (Selección de Cabo Verde - Colo Colo de Chile).

Unai Simón (Athletic Bilbao de España y Selección de España).

David Raya (Arsenal de Inglaterra y Selección de España).

Joan García (Barcelona y Selección de España).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund y Selección de Suiza).

Edouard Mendy (Al Ahli y Selección de Senegal).

Matvey Safonov (Paris Saint Germain).

Yassine Bounou (Al Hilal y Selección de Marruecos).

Thibaut Courtois (Real Madrid y Selección de Bélgica).

Cuándo es la gala del Balón de Oro y quiénes votan para designar a los ganadores

La edición 70 de la gala que tendrá lugar en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y estará organizado por France Football se desarrollará el próximo 26 de octubre. En cuanto al jurado que definirá los ganadores en todas las ternas habrá 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, que serán de los países que mejor estén posicionados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tendrá que armar su propio top 10 con un puntaje para cada futbolista y el que sume más se quedará con el galardón.