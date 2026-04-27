Argentina tiene seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo: el hallazgo que cambia la medicina

El Hospital Nacional Posadas confirmó este lunes la detección de seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo en Argentina. Se trata de un fenotipo extremadamente poco frecuente: aparece en menos de una persona cada mil y, en algunos casos, en uno entre millones. La identificación es crucial porque una transfusión incompatible puede desencadenar reacciones inmunológicas graves que ponen en riesgo la vida del paciente.

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto con la Cruz Roja de Japón, centro de referencia mundial en inmunohematología, que validó los resultados bajo estándares genéticos internacionales.

Qué es el síndrome de Gerbich

El Gerbich negativo se caracteriza por la ausencia de antígenos Gerbich (Ge) en la superficie de los glóbulos rojos. Quienes lo poseen requieren donantes específicos cuando necesitan una transfusión, ya que recibir sangre común puede provocar reacciones adversas severas.

El equipo de Hemoterapia del Posadas —donde se identificó a más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país— llegó a este descubrimiento a partir de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad, según informaron fuentes del Ministerio de Salud.

Tres embarazadas entre los casos

Entre los seis casos confirmados, tres son pacientes embarazadas. Su detección es fundamental para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido, una afección que puede ocurrir cuando la madre y el bebé tienen grupos sanguíneos incompatibles. Los otros casos incluyen a dos hermanas identificadas a partir de un estudio familiar y un donante voluntario, considerado un hallazgo clave para el sistema de donación.

Argentina en el mapa de la inmunohematología global

A partir de esta colaboración internacional, el Hospital Posadas avanza en el desarrollo de tecnología molecular propia para detectar estos fenotipos en el país de forma autónoma. El objetivo es acelerar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

El avance no solo mejora la seguridad transfusional, sino que también posiciona a la Argentina en el mapa de la inmunohematología de alta complejidad a nivel global.