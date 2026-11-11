Un gato llamado Aslan protagonizó un inesperado reencuentro en Dina Huapi, Río Negro, después de permanecer desaparecido durante un año y ocho meses. Su dueña, Abril Aranda, había perdido las esperanzas de encontrarlo cuando dos vecinas lo reconocieron gracias a una antigua publicación en redes sociales. El regreso se dio en un momento muy particular.

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La historia comenzó cuando Abril se trasladó desde Mar del Plata a Dina Huapi junto a su gato naranja atigrado. Sin embargo, apenas dos meses después de instalarse en la localidad rionegrina, Aslan desapareció sin dejar rastros.

Durante las primeras semanas, su dueña recorrió las calles, compartió fotografías y difundió publicaciones para intentar localizarlo. Pese a los esfuerzos, no recibió respuestas que permitieran conocer su paradero.

Con el paso del tiempo, la búsqueda se volvió cada vez más difícil de sostener. Según contó la joven al diario El Cordillerano, la falta de novedades hizo que perdiera intensidad, aunque nunca dejó de desear encontrar a su mascota.

Cuando habían transcurrido aproximadamente 20 meses desde la desaparición, dos vecinas encontraron al animal en un complejo de cabañas. Las mujeres llevaban alrededor de dos meses alimentando a un gato que frecuentaba el lugar, sin saber que tenía una familia que lo buscaba desde hacía casi dos años. Además, el sitio estaba ubicado a solo a seis cuadras de la casa de Abril.

El giro llegó cuando encontraron una antigua publicación en redes sociales sobre Aslan. Después de comunicarse con la joven y enviarle fotografías recientes, Abril reconoció inmediatamente a su compañero.

Dos vecinas lo encontraron y reconocieron gracias a una publicación antigua.

Finalmente, el felino volvió a su hogar, donde lo esperaban Abril y Monti, el otro gato de la familia. La antigua publicación que había compartido su dueña durante la búsqueda resultó fundamental para que las vecinas pudieran identificarlo. Así, después de 20 meses de incertidumbre, la familia consiguió reencontrarse.

La historia tuvo un significado todavía más especial por el momento personal que atravesaba Abril. Después de mudarse a Dina Huapi, la joven había recibido el diagnóstico de un tumor cerebral y comenzó un prolongado tratamiento médico.

Cuando Aslan apareció, ella transitaba el último mes de quimioterapia. La coincidencia convirtió el regreso de su mascota en una alegría inesperada durante una etapa difícil.

En diálogo con El Cordillerano, Abril contó la emoción que sintió al recuperar a su compañero y reconoció que, al principio, le costaba creer que finalmente estuviera viviendo un reencuentro como los que había visto tantas veces en otras historias.

Después de un año y ocho meses desaparecido, Aslan volvió a casa. Su regreso no modificó las circunstancias médicas de su dueña, pero le regaló una noticia muy esperada justo cuando estaba por terminar una etapa importante de su tratamiento.