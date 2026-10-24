El Niño ya golpea al NEA y la Patagonia: inundaciones, evacuados y asistencia aérea

La crecida de los ríos y las constantes lluvias producto del fenómeno de El Niño ya afectó a distintas provincias con familias evacuadas, comunidades aisladas y operativos de emergencia. En Chaco, 253 personas debieron abandonar sus hogares; en Corrientes, la cifra provincial asciende a 1.387, mientras que en Neuquén las dificultades para circular por tierra obligaron a desplegar vuelos sanitarios.

{{{htmlAmp}}}

Desde hace más de un mes que El Niño comenzó a aumentar las precipitaciones en distintas regiones del país y a encender las alarmas de lo que ya está sucediendo: inundaciones en zonas cercanas a ríos y cauces de agua.

La situación en Chaco

La crecida del río Paraná obligó a 74 familias de la ciudad chaqueña de Barranqueras, ubicada pocos kilómetros al este de Resistencia, a dejar sus viviendas. Entre las 253 personas evacuadas hay 105 niños y siete personas con discapacidad. Además, el municipio monitorea a otras 10 familias que permanecen aisladas.

"El trabajo que estamos haciendo es acompañar, contener y brindar todos y cada uno de los servicios indispensables para atravesar este difícil momento", dijo al medio local Norte, el director de Protección Civil municipal, José Belle.

Esta asistencia incluye cuatro comidas diarias, atención de enfermería y acompañamiento escolar para los chicos que tienen dificultades para concurrir a clases.

En un municipio vecino, hacia al sur, en Puerto Vilelas, la situación también es problemática, con cientos de personas afectadas. "Es una situación crítica, angustiante. Hace muchísimos años que no se ve una crecida de esta magnitud", dijo el presidente del Concejo de Puerto Vilelas, Guillermo Soria, al medo local Radio Libertad.

Qué pasa en Corrientes

En Corrientes, el Paraná permanece estacionado en 7,41 metros, por encima de los 7 metros del nivel de evacuación. En toda la provincia, 728 personas fueron evacuadas y otras 659 se autoevacuaron.

En la Capital hay 618 personas fuera de sus viviendas, pertenecientes a 183 familias. El agua avanza sobre zonas bajas de más de diez barrios ribereños, entre ellos Itatí, a 70 kilómetros al noreste de la capital, donde crece la preocupación por la posible inundación de más casas, según el medio local El Litoral.

El Ministerio de Desarrollo Social provincial y la Municipalidad distribuyen alimentos, agua, ropa, colchones y frazadas, además de garantizar almuerzos diarios en puntos críticos.

En paralelo, el INTA difundió un informe que compara la superficie cubierta por agua entre septiembre y octubre de 2026 en sectores de Corrientes, Santa Fe, Chaco y Paraguay. El organismo también advirtió previamente sobre el riesgo de inundaciones extremas asociadas a El Niño, que podrían afectar millones de hectáreas en Corrientes.

En Neuquén también hay evacuados

En Neuquén, las crecidas y el deterioro de los caminos llevaron a desplegar operativos aéreos para asistir a pobladores rurales. En Bajada de los Molles, ubicada a unos 30 kilómetros al suroeste, una pareja de adultos mayores fue evacuada preventivamente y trasladada a Puente Picún; ambos se encuentran en buen estado de salud.

También se realizaron vuelos sanitarios entre Neuquén capital y Rincón de los Sauces, incluido el traslado de un paciente con fractura de cadera, según el portal Minuto Neuquén.

En el paraje Piedra Pintada, familias de la comunidad mapuche Ancatruz reciben atención sanitaria, alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para sus animales. Para llegar a la zona se utiliza un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.