Hablar con tu mascota: qué dice la psicología sobre este hábito

El antropomorfismo es la tendencia a atribuir características humanas a los animales.

Hay quienes no solo se despiden con un beso en la cabeza cuando salen al trabajo o prometen que no tardarán en volver, sino que también tratan a sus mascotas como si fueran un hijo, pronunciando palabras con la esperanza de que realmente entiendan cada indicación.

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Quienes conviven con un animal de compañía no solo cuentan con un compañero fiel, sino con alguien que despierta ternura y con quien se forja un vínculo afectivo muy fuerte. Desde la psicología fue analizado por qué algunas personas mantienen conversaciones con sus mascotas y los expertos coinciden en que estas personas suelen mostrar mayor empatía e inteligencia emocional.

Este fenómeno se denomina antropomorfismo, que es la tendencia natural a atribuir a los animales pensamientos, emociones, intenciones y características propias de los humanos.

Hablar con las mascotas revela aspectos profundos de la personalidad de quien lo hace, demostrando una alta capacidad para ponerse en el lugar del otro y un genuino interés por su bienestar. Además, implica una gran habilidad para gestionar las propias emociones, usar la imaginación y encontrar serenidad a través de una práctica similar al mindfulness, es decir, estar presente en el momento.

Según los especialistas, esta conducta funciona como un respaldo emocional contra la soledad y el estrés, ya que reduce la ansiedad y aumenta la producción de oxitocina, conocida como la hormona del cariño, lo que genera en el dueño una sensación de compañía y de ser escuchado sin temor a ser juzgado.

Un estudio publicado en People and Animals: The International Journal of Research and Practice analizó a 244 dueños de mascotas para evaluar la relación entre el apego a los animales, la empatía y el antropomorfismo. Los resultados mostraron que existe una asociación positiva entre atribuir características humanas a los animales y tener empatía como cualidad social. En otras palabras, quienes se ponen en el lugar de sus mascotas también suelen ser más proclives a imaginar qué sienten o piensan.

Sin embargo, algunos expertos en conducta animal advierten que una humanización excesiva puede generar problemas para el bienestar del animal y la convivencia.

Consejos para entender qué busca tu mascota cuando le hablás

Hablarle a tu mascota no solo te hace bien a vos: también puede mejorar la comunicación con ella si aprendés a leer lo que te devuelve.

Prestá atención a la mirada. Si tu perro o gato te mira fijo mientras le hablás, está buscando contacto. Si desvía la vista o bosteza, puede estar incómodo o cansado. La mirada es una de las señales más claras.

Observá la cola y las orejas. Un perro con la cola relajada y las orejas hacia adelante está atento. Un gato con las orejas hacia atrás o la cola erizada puede estar asustado o molesto. El cuerpo dice más que las palabras.

Fijate en el tono que usás. Los animales responden más al tono que al contenido. Un tono suave y agudo los calma; un tono grave y fuerte los alerta. Si querés transmitir tranquilidad, hablá despacio y bajo.

No esperes que entienda todo. Tu mascota puede asociar palabras con acciones (paseo, comida), pero no comprende frases complejas. Usá palabras cortas y consistentes para las rutinas.

Respetá su espacio. Si le hablás y se aleja, no lo persigas. A veces necesitan silencio. Aprender a interpretar cuándo quieren compañía y cuándo no es parte del vínculo.