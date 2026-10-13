Un estudio reveló que 8 de cada 10 argentinos tiene una mascota en su hogar

Ocho de cada diez argentinos conviven con animales, según un relevamiento de TGI (Target Group Index), el estudio de Ibope sobre consumo, medios y estilos de vida. La proporción pasó del 47,2% en 2021 al 82% en 2026, mientras que los perros son los más frecuentes, seguidos por los gatos.

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Los datos se difundieron en el marco del Día Mundial de los Animales, que se conmemora cada 4 de octubre, y muestran un crecimiento marcado de la convivencia con mascotas en los últimos cinco años. Mientras que en 2021 menos de la mitad de los argentinos declaraba vivir con animales, en 2026 la cifra superó el 80%.

Los perros son más frecuentes que los gatos en los hogares de los argentinos.

Entre las mascotas más comunes, los perros están presentes en el 81% de los hogares con animales, mientras que los gatos aparecen en el 61%. Además, el 43% de quienes conviven con mascotas tiene ambas especies, y el 19% cuenta con otros animales, como peces o pájaros.

Cómo son los argentinos que conviven con mascotas

El relevamiento también analizó las características de las personas que tienen animales en sus hogares. Según TGI, las mujeres representan el 54% de este grupo y los hombres, el 46%. La tenencia se concentra principalmente en los niveles socioeconómicos medio y bajo, aunque atraviesa todas las franjas etarias. Asimismo, por edades, las personas de 55 años o más representan el 24% de quienes conviven con animales, mientras que los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años constituyen el 19%.

Por otro lado, de acuerdo con los datos de Ibope, las personas que tienen mascotas muestran una mayor afinidad con la tecnología, dado que suelen incorporar nuevos dispositivos electrónicos, siguen los últimos lanzamientos y manifiestan interés en comprarlos. A su vez, este grupo interactúa con la publicidad mediante acciones como hacer clic en anuncios o escanear códigos QR. También reconoce la influencia de los avisos en sus decisiones de compra y suele ser una referencia para amigos y familiares que consultan su opinión antes de adquirir aparatos electrónicos.

Los resultados forman parte del análisis de audiencias de TGI, que reúne información sobre consumo de productos y marcas, medios, actitudes y estilos de vida. El relevamiento permite observar tanto el crecimiento de la convivencia con animales en Argentina como algunas características de las personas que forman parte de este grupo.