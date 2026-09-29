Los veterinarios coinciden en cuál es el error más frecuente de los dueños primerizos de perros.

En argentina cada vez crece más la adopción de mascotas, tanto perros como gatos, y a diferencia de otras épocas, los dueños o "padres" están más atentos al cuidado de los mismos. Por lo que hay una cantidad de consultas frecuentes que recibe el servicio veterinario y los profesionales de la salud ya advierten que hay una serie de errores que los humanos cometen con sus hijos de cuatro patas.

{{{htmlAmp}}}

A partir de un informe que Premedic ofrece junto a Amar Mascotas, los chequeos generales por cuadros como vómitos, decaimiento o cambios en el comportamiento encabezan el listado de consultas más frecuentes. Además, crece la demanda de asesoramiento preventivo a través de la telemedicina, en especial para resolver dudas sobre hábitos, cuidados y bienestar general.

A partir de un informe que Premedic ofrece junto a Amar Mascotas, los chequeos generales por cuadros como vómitos, decaimiento o cambios en el comportamiento encabezan el listado de consultas más frecuentes.

En ese sentido la vacunación sigue siendo uno de los principales motivos de visita al veterinario. Según datos estadísticos, uno de cada cuatro turnos presenciales corresponde a la aplicación de vacunas, una tendencia que refleja una mayor conciencia por parte de los tutores sobre la importancia de la prevención.

Otra tendencia en crecimiento es la de los viajes con mascotas, los especialistas observan un aumento de consultas vinculadas a chequeos, vacunación, desparasitaciones y certificados de salud necesarios para traslados nacionales e internacionales.

Cuáles son los errores más frecuentes de los dueños de mascotas

En el intento de ayudar rápidamente a sus mascotas, muchas personas cometen errores que pueden agravar el cuadro clínico. Entre los más habituales se encuentran la automedicación, esperar demasiado tiempo para consultar y basarse exclusivamente en información obtenida en Internet o redes sociales. Siempre la mejor alternativa es consultar a un veterinario.

Así como ocurre con las personas, la prevención es fundamental para cuidar la salud de las mascotas. Las visitas periódicas al veterinario permiten detectar enfermedades de manera temprana, actualizar esquemas de vacunación y acompañar cada etapa de la vida del animal.

Por otro lado, las videoconsultas se consolidan como una herramienta cada vez más utilizada para resolver dudas, evaluar síntomas iniciales y coordinar planes de acción junto a un profesional. Especialidades como nutrición, comportamiento animal e incluso algunos casos dermatológicos pueden abordarse de manera virtual, además del seguimiento de tratamientos y la interpretación de estudios médicos. Sin embargo, no reemplazan aquellos controles que requieren examen físico, como el chequeo anual o la evaluación de ciertas dolencias específicas.

En abril de este año Premedic lanzó un nuevo servicio de veterinaria a domicilio, convirtiéndose en la primera cobertura de salud en incluir este tipo de prestación sin costo adicional y disponible para todos sus planes. El beneficio se desarrolla a través de una alianza estratégica con Amar Mascotas, una plataforma de intermediación que conecta a las familias con veterinarios independientes matriculados para brindar atención personalizada a perros y gatos, y está disponible para afiliados en AMBA, Mendoza y próximamente en Córdoba; y en versión virtual para todo el país.

La propuesta combina atención presencial en el hogar y videollamadas, facilitando el acceso a servicios de salud veterinaria de forma ágil, confiable y sin necesidad de traslados.