Una veterinaria reveló cuáles son los errores más comunes de las personas con sus mascotas

Las mascotas forman parte de la vida de la mayoría de las personas, en este sentido, cada veterinaria recibe por día una gran cantidad de consultas. Amar mascotas es un servicio de veterinaria a domicilio que lanzó Premedic este 2026, que a lo largo del año se encargó de identificar las principales consultas recibidas y los errores comunes que los dueños suelen cometer.

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Por un lado, en las veterinarias los chequeos generales por síntomas como vómitos, decaimiento o cambios en el comportamiento encabezan el listado de consultas más frecuentes. Asimismo creció en el último tiempo la demanda de asesoramiento preventivo a través de la telemedicina, especialmente para resolver dudas sobre hábitos, cuidados y bienestar general.

Premedic lanzó su propio servicio veterinario a domicilio. Foto: Magnific

La vacunación se mantiene como uno de los principales motivos de visita al veterinario. De hecho, desde Amar mascotas explican que uno de cada cuatro turnos presenciales corresponde a la aplicación de vacunas, y que esta tendencia refleja una mayor conciencia por parte de los dueños sobre la importancia de la prevención. Siguiendo esta línea, otra tendencia en crecimiento es la de los viajes con mascotas. Al respecto, los especialistas notan que hubo un aumento de consultas vinculadas a chequeos, vacunación, desparasitaciones y certificados de salud necesarios para traslados nacionales e internacionales.

Ahora bien, en lo que respecta a los errores más comunes, desde el servicio veterinario de Premedic identificaron que en el intento de ayudar rápidamente a sus mascotas, muchas personas cometen errores que pueden agravar el cuadro clínico. Entre los más habituales están la automedicación, esperar demasiado tiempo para consultar y basarse exclusivamente en información obtenida en Internet o redes sociales. Frente a esto, remarcan que siempre lo mejor es consultar a un veterinario.

En esta tónica, así como prevenir es fundamental en la salud de los humanos, también lo es en las mascotas. Lo más recomendable es hacer visitas periódicas al veterinario, que pueden ayudar a detectar enfermedades de manera temprana, actualizar esquemas de vacunación y acompañar cada etapa de la vida del animal.

Cuáles son los beneficios de la atención a domicilio y la telemedicina

Premedic ofrece atención a domicilio y telemedicina para mascotas. En este sentido, explican que puede ser especialmente beneficioso para gatos, animales adultos con movilidad reducida o mascotas que experimentan altos niveles de estrés en clínicas y salas de espera. Asimismo, las visitas pueden ser una buena opción para vacunaciones, controles de rutina y determinados estudios, mientras que las videoconsultas pueden usarse para resolver dudas, evaluar síntomas iniciales y coordinar planes de acción junto a un profesional.