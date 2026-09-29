Los veterinarios explican cómo afecta la lluvia a perros y gatos: las señales que no hay que ignorar.

Los días grises y lluviosos pueden modificar las rutinas de las mascotas, aunque no todos los perros y gatos reaccionan de la misma manera. En especial durante las tormentas, algunos animales pueden experimentar miedo, ansiedad o estrés debido a los truenos, los relámpagos y otros cambios que acompañan al mal tiempo.

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En el caso de los perros, el ruido de los truenos es uno de los principales desencadenantes de respuestas de miedo. También pueden alterarlos los relámpagos, el viento y hasta el sonido constante de la lluvia contra techos y ventanas. Según especialistas en comportamiento animal, estas situaciones pueden generar conductas como temblores, jadeo, esconderse, intentar escapar, vocalizar o buscar permanentemente la cercanía de sus dueños.

Una investigación de la Universidad de Helsinki que analizó a miles de perros encontró que la sensibilidad a los ruidos, entre ellos los truenos, los fuegos artificiales y los disparos, es un problema relativamente frecuente y que existen diferencias importantes entre razas. El estudio también señala que factores genéticos y ambientales pueden influir en el desarrollo de conductas relacionadas con el miedo.

Qué pasa con los gatos cuando llueve

Los gatos también pueden modificar su comportamiento ante una tormenta, aunque sus reacciones suelen ser diferentes a las de los perros. Frente a estímulos que perciben como amenazantes, algunos pueden esconderse, buscar lugares elevados o refugiarse en sectores tranquilos de la casa.

Por eso, durante una tormenta es recomendable que los gatos permanezcan dentro del hogar y tengan acceso a un espacio donde puedan sentirse protegidos. No es conveniente obligarlos a salir de su escondite ni intentar manipularlos si muestran signos claros de miedo.

Los días grises y lluviosos pueden modificar las rutinas de las mascotas, aunque no todos los perros y gatos reaccionan de la misma manera.

Cómo ayudar a una mascota durante una tormenta

Una de las primeras medidas es preparar un lugar tranquilo dentro de la casa, alejado en lo posible de las ventanas y de los ruidos exteriores. Allí puede permanecer su cama, una manta, algún juguete o elementos que reconozca como propios. También es importante mantener una actitud tranquila. Las recomendaciones veterinarias apuntan a evitar los retos o castigos cuando el animal está asustado. Si acepta comida o juegos, pueden utilizarse como una forma de generar una asociación positiva con el momento.

En los casos de miedo intenso, no alcanza necesariamente con intentar distraer al animal durante la tormenta. Los especialistas pueden recurrir a técnicas de modificación de conducta, como la desensibilización y el contracondicionamiento, que buscan reducir progresivamente la respuesta de miedo. Cuando la fobia es severa, un veterinario también puede evaluar si es necesario un tratamiento específico.