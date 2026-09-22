A diferencia de los perros: las 5 señales en la cara de tu gato que revelan que está sintiendo dolor

Saber si un gato está sufriendo no siempre es sencillo. A diferencia de los perros, los felinos tienden a ocultar el dolor, por lo que muchas veces sus molestias pasan desapercibidas para los dueños. En este contexto, el veterinario Víctor Algra destacó la importancia de interpretar las expresiones faciales de los gatos para reconocer señales tempranas de dolor y actuar antes de que el problema avance.

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Las cinco señales en la cara del gato que pueden indicar dolor

Según Algra, una de las primeras zonas a observar son las orejas. Cuando un gato está relajado suelen permanecer erguidas y orientadas hacia arriba, mientras que si aparecen aplanadas pueden indicar malestar.

Los ojos también aportan información importante: un felino con dolor suele mantenerlos entrecerrados o con una expresión apagada, en lugar de mostrarlos abiertos y redondos. Otra señal es la tensión en el hocico: si se ve más alargado y los labios aparecen estirados hacia las comisuras, puede tratarse de una manifestación de incomodidad.

Los bigotes tampoco pasan desapercibidos. En un gato tranquilo permanecen relajados y curvos, pero cuando están rectos y dirigidos hacia adelante pueden asociarse con dolor.

Por último, la posición de la cabeza resulta clave: si el gato la mantiene por debajo de los hombros y adopta una postura decaída, conviene prestarle especial atención. Estas cinco señales conforman un conjunto de indicios que, observados en conjunto, pueden alertar sobre la presencia de dolor en el animal.

Qué es la Feline Grimace Scale y para qué sirve

El veterinario explicó que existe una herramienta validada científicamente llamada Feline Grimace Scale, desarrollada por la Universidad de Montreal, que permite evaluar el dolor mediante cinco rasgos faciales. Esta escala no reemplaza el diagnóstico profesional, pero sirve como una guía para que los dueños puedan identificar cambios en la expresión de sus mascotas y reconocer cuándo es necesario consultar. Se trata de un instrumento de apoyo que facilita la comunicación entre el dueño y el veterinario, permitiendo describir con mayor precisión lo que se observa en el rostro del gato.

Por qué los gatos ocultan el dolor y cuándo consultar al veterinario

A diferencia de otras mascotas, los gatos suelen manifestar el dolor de forma mucho más sutil. En muchos casos no maúllan, no cojean y continúan con parte de su rutina, lo que dificulta detectar que algo les sucede. Por eso, Algra remarcó que ante cambios en la expresión facial, la postura o el comportamiento, lo más recomendable es acudir al veterinario. Un profesional podrá determinar el origen del dolor e indicar el tratamiento adecuado para cada caso.

Otros cambios de comportamiento que pueden indicar que un gato siente dolor

Además de las expresiones faciales, el dolor puede provocar cambios en los hábitos cotidianos del gato. Algunos felinos se esconden más de lo habitual, dejan de jugar, evitan saltar a lugares donde antes subían con facilidad o se muestran menos dispuestos al contacto.

También conviene prestar atención a modificaciones en la alimentación, el uso de la caja de arena o el aseo personal. Un gato que deja de comer, se acicala menos o comienza a tener dificultades para hacer sus necesidades puede estar atravesando un problema que requiere atención. Como los gatos suelen disimular sus molestias, un cambio repentino en su comportamiento habitual puede ser una señal importante. Observar estas variaciones y consultar con un veterinario permite detectar posibles problemas antes de que avancen.