Alerta sanitaria: advierten por la infección que afecta a gatos y humanos que crece en el AMBA

La esporotricosis se instaló como una alerta sanitaria en Argentina, con un crecimiento sostenido de casos humanos y gatos. El Ministerio de Salud confirmó 52 casos humanos y 18 felinos desde 2019, con epicentro en Buenos Aires y Misiones. En este marco, desde la cartera sanitaria y veterinarios aclararon que no existe una alerta epidemiológica pero llamaron a reforzar medidas de prevención y vigilancia.

Una Circular Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación confirmó 52 casos humanos y 18 felinos desde 2019, con epicentro en Buenos Aires y Misiones. Ante la transmisión por gatos infectados con Sporothrix brasiliensis, desde la cartera sanitaria y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) llamaron a reforzar la vigilancia y las medidas de prevención. “No existe una alerta epidemiólogica pero si es necesario reforzar la prevención sobre la problemática”, explicaron desde la cartera sanitaria en diálogo con El Destape.

Según el documento oficial, al que accedió este medio, la esporotricosis es una infección causada por hongos del género Sporothrix, principalmente S. brasiliensis, considerada la especie más virulenta y con un marcado ciclo zoonótico urbano. “Los gatos domésticos son el principal reservorio y responsables de la transmisión de esta micosis”, señala la circular, que subrayó que también pueden enfermar perros y otros mamíferos.

Cómo afecta a los humanos: síntomas y datos claves

En humanos, la forma clínica más frecuente es la linfocutánea, que representa el 70% de los casos reportados. Se inicia con una pápula o nódulo subcutáneo que puede ulcerarse y comprometer ganglios linfáticos. En los felinos, la presentación más común es la cutánea ulcerativa multifocal, con múltiples nódulos y lesiones costrosas en cabeza, nariz y extremidades. “La elevada carga fúngica en las lesiones convierte al gato en un vector de alto riesgo”, advierte el texto.

El período de incubación varía: en humanos, entre 7 y 70 días tras el contacto con un gato infectado; en felinos, entre 13 y 90 días, con mayor frecuencia entre las dos y tres semanas posteriores a la infección. El tratamiento de elección en personas es el itraconazol, mientras que en casos graves se indica anfotericina B lipídica. En animales, se utilizan itraconazol y yoduro de potasio, con tasas de curación de hasta el 98%. La circular advirtió que “cuando la esporotricosis no se trata durante un tiempo adecuado, con frecuencia reaparece, generalmente con signos respiratorios”.

La situación epidemiológica

En cuanto a la situación epidemiológica, entre 2019 y la semana 26 de 2026 se notificaron 52 casos humanos, de los cuales 31 fueron confirmados. Buenos Aires concentra 14 casos confirmados, seguida por Misiones con 8, Santa Cruz con 4 y registros aislados en Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

En animales, desde la incorporación al SNVS en 2024, se notificaron 18 casos felinos entre 2025 y 2026, con 5 confirmados en Buenos Aires y CABA. En el Área Metropolitana de Buenos Aires se detectó un brote con gatos y humanos afectados, mientras que en CABA dos gatos convivientes fueron confirmados sin casos humanos asociados. De esta manera, la superposición de casos humanos y felinos evidencia la necesidad de una vigilancia conjunta. “La presencia de casos en felinos puede actuar como un indicador temprano de riesgo para la ocurrencia de casos humanos”, sostiene el Ministerio.

Medidas ante la infección

En este marco, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) emitió una alerta epidemiológica por casos de esporotricosis en felinos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires. Ante este escenario, difundió una serie de recomendaciones destinadas a reforzar la detección temprana, la bioseguridad, la toma y conservación de muestras y la notificación obligatoria de los casos sospechosos.

Entre las medidas recomendadas se incluyen el uso de guantes dobles, barbijos y protección ocular al manipular gatos enfermos, además del aislamiento del animal y la limpieza diaria con hipoclorito de sodio. La circular también detalla los protocolos de toma de muestras en humanos y felinos, y destacó la importancia del cultivo micológico y las técnicas de biología molecular para identificar S. brasiliensis.

El Laboratorio Nacional de Referencia en Micología Clínica del INEI-ANLIS “Carlos G. Malbrán” utiliza PCR y secuenciación para diferenciar especies, además de optimizar la tecnología MALDI-TOF. En el plano preventivo, se recomienda la tenencia responsable, la esterilización quirúrgica y controles periódicos. En caso de fallecimiento del animal, se sugiere la cremación para evitar reinoculación ambiental.